Males notícies per a Jennifer López després de trencar amb Ben Affleck: ‘Encara està…’

Jennifer López no aixeca cap des que el passat mes d'agost va trencar de manera definitiva amb Ben Affleck. Des de llavors, travessa una mala ratxa que ha provocat que JLo només rebi males notícies com la cancel·lació de la seva gira per les baixes vendes. Part del seu desànim rau en el fet que, segons expliquen fonts properes a la cantant, "encara està molt enamorada de Ben".

Recentment, ha transcendit que l'actriu no estava preparada per enamorar-se, encara que no tancava la porta definitiva a l'amor. Mitjans internacionals apunten que existeix una necessitat de Jennifer d'estar a prop d'Affleck i estaria pensant a mudar-se a prop d'ell. López manté que és pels nens, però els interessos de la cantant serien altres.

Jennifer López rep males notícies després de trencar amb Ben Affleck

Jennifer López es troba vivint una de les seves pitjors etapes tant a nivell personal com professional. Sis mesos després de divorciar-se de Ben Affleck, sembla que la mala sort s'ha instal·lat a la vida de la cantant llatina. Després de separar-se de Ben, Jennifer només ha rebut males notícies relacionades amb la seva carrera professional.

D'una banda, continua sense ser ben valorada en la seva faceta interpretativa, sentint el rebuig de la indústria cinematogràfica. A això cal sumar-hi la cancel·lació de la seva última gira per les baixes vendes. Tot això mentre no s'ha recuperat de la seva ruptura amb Affleck.

Fonts properes a Jennifer afirmen que "encara està molt enamorada de Ben", i això està condicionant la vida de López. Fins al punt que, fa uns dies, va reconèixer no estar preparada per tornar a enamorar-se de nou. Això sí, no li va tancar les portes a l'amor, ja que es considera una persona molt enamoradissa.

"El seu ego està destrossat", explica el cercle proper a Jennifer després dels últims cops que ha rebut en la seva carrera i en la seva vida personal. La diva de 55 anys ha decidit refugiar-se en la seva família i passar un temps centrada en la cura dels seus fills. No obstant això, no és aliena a les crítiques que està rebent després d'estrenar la seva pel·lícula autobiogràfica This Is Me... Now.

Jennifer López no pot oblidar-se de Ben Affleck

Mentre la carrera professional de Jennifer López travessa un moment complicat, aquesta ha decidit salvar la seva relació amb Ben Affleck. El divorci continua endavant, però JLo es nega a allunyar-se del tot de l'actor de Batman.

De fet, s'ha sabut que, lluny del que es podia pensar, la cantant no ha abandonat Los Angeles com s'esperava. Després de la separació, es creia que tornaria a Miami o Nova York, però Jennifer ha canviat de plans.

En lloc de posar distància amb Ben, es planteja mudar-se a Brentwood, molt a prop de la seva exparella. Persones properes a López expliquen que no està preparada per oblidar-se de manera definitiva d'Affleck i vol continuar formant part de la seva vida.

La seva excusa a aquest canvi de domicili se centra a no voler que els seus fills estiguin lluny de la família de l'actor. No obstant això, per a molts la realitat és que segueix enamorada d'ell i es conformaria a mantenir una relació d'amistat amb Ben. "S'imagina que tindran una relació tan propera com la que ell té amb la seva primera exesposa, Jennifer Garner", expliquen.

Per la seva banda, la reacció de Ben a aquesta proximitat de Jennifer encara es desconeix. No obstant això, no seria d'estranyar que se sentís una mica incòmode davant la negativa de JLo d'allunyar-se d'ell. A diferència de la cantant, Affleck sí que ha passat pàgina i, encara que no ha refet la seva vida, no té intenció de donar-li una nova oportunitat.