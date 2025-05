Gir de 180° per la forta exclusiva de María Patiño sobre el passat d'Isa Pantoja

María Patiño es va estrenar per fi dimarts passat com una de les presentadores de La Familia de la Tele. La veterana periodista comptava amb, entre altres, la presència d'Isa Pantoja al plató de l'esmentat espai de La 1. Una ocasió que la gallega va aprofitar per destapar que en el seu dia la filla d'Isabel Pantoja va utilitzar Chelo García-Cortés per estalviar-se alguna esbroncada de la seva mare.

Patiño explicava que Isa, sent adolescent, va assenyalar a la llavors amiga de Pantoja intentant evitar que la seva mare la renyés per alguna cosa que havia fet. Un gest que la mateixa Chelo no s'hauria pres gens bé. "Se sent completament estafada per Isa", deixava caure la conductora del nou espai de Televisió Espanyola.

María Patiño destapa el que Isa Pantoja malgrat l'oposició de la seva mare

El cert és que la relació entre Chelo García-Cortés i Isa Pantoja ha estat complexa i, de vegades, conflictiva. La periodista durant anys va ser una persona del cercle d'Isabel Pantoja, però la seva relació es va trencar i va ser llavors quan es van distanciar.

Chelo, col·laboradora també de La Familia de la Tele, prenia la paraula per insinuar que malgrat tenir bona memòria, hi ha coses que no recorda. No obstant això, qui sí que recordava el fet al qual es referia Patiño era Isa Pantoja. La germana de Kiko Rivera explicava que ella tenia 15 anys quan li va dir a Chelo que volia quedar amb un noi, cosa que la seva mare no li tenia permès fer.

Llavors, gràcies a la complicitat de la periodista, Isa va aconseguir coincidir amb el seu amic i passar una estona amb ell a casa de García-Cortés. "Ara sí que entenc que la meva mare s'enfadés amb Chelo", reconeixia la tertuliana sobre el que ella va fer quan era gairebé una nena.

Va ser aquí quan la veterana periodista va confirmar que no va ser aquesta la raó que va provocar el seu distanciament amb la cantant. La mateixa periodista va desvelar fa uns mesos que va trencar la seva amistat amb la cantant després que aquesta es portés malament amb Marta. Tot i així, la d'Ourense assumia la seva part de culpa sobre el que va passar amb Isa i deixava clar que qui era llavors major d'edat era ella.

Isa Pantoja es va escudar en Chelo García-Cortés per mentir a la seva mare

Cal recordar que després d'anys sense veure's, Chelo García-Cortés i Isabel Pantoja van protagonitzar un comentat retrobament a Supervivientes. Llavors, a més de saludar-se amb una afectuosa abraçada, Isabel i Chelo van prometre reprendre la seva amistat.

No obstant això, sí que hi va haver un moment en la vida de la filla d'Isabel Pantoja que serà recordat va ser quan va narrar a televisió el que va viure a Cantora. Un testimoni esgarrifós davant el qual García-Cortés va reaccionar públicament. "El més aterridor que he vist en els últims temps", va assenyalar la comunicadora.

Ara que ambdues comparteixen plató a la cadena pública, ha quedat confirmat que entre elles el vincle segueix viu. Tant Isa com Chelo van demostrar que el que van viure juntes en el passat les manté unides en el present.