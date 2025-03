Chelo García-Cortés revela com era el seu matrimoni amb José Manuel Parada: 'Prou'

Chelo García-Cortés ha donat un nou cop sobre la taula per desvelar com va ser realment el seu matrimoni amb José Manuel Parada. "Et diré una cosa: prou ja", ha assegurat la col·laboradora de televisió, visiblement enfadada.

El passat dimecres, 12 de març, el presentador i col·laborador de televisió va tornar a parlar de la seva exparella al programa Y ahora Sonsoles. Unes declaracions que estaven directament relacionades amb el llibre de memòries de la periodista.

En ell, Chelo García-Cortés assegura que la seva relació es va acabar per culpa d'una infidelitat de José Manuel Parada, una cosa que ell nega rotundament. "Em fa mal perquè ella sap que no va ser així i quan vaig rebre el llibre la vaig trucar per negar-ho. Encara estic esperant l'aclariment", va assegurar.

Ara, i arran d'aquest testimoni, la periodista no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de respondre públicament a la seva exparella. I ho ha fet al plató de Ni que fuéramos aquest dijous, 13 de març.

En un primer moment, Chelo García-Cortés ha assegurat que José Manuel Parada tan sols apareix en "un quart de pàgina" en el seu llibre. A més, ha volgut deixar molt clar que ella sempre l'ha defensat públicament.

"M'he passat tota la meva vida defensant la teva relació com a parella amb mi. Cert o no cert? Com a parella, tu i jo, vaig ser molt feliç", ha afegit a continuació la col·laboradora de televisió.

Chelo García-Cortés deixa al descobert tota la veritat del seu matrimoni amb José Manuel Parada

Encara que en un primer moment, Chelo García-Cortés ha intentat guardar les formes, amb el pas dels minuts la situació ha anat augmentant d'intensitat. Tant és així que no ha dubtat a enviar-li un missatge clar a José Manuel Parada:

"M'ho vaig passar pipa, però et diré una cosa: prou ja. Deixa'm en pau. T'he estimat molt, t'he respectat i si t'ha molestat, ho sento, però no ho retiraré perquè no estic mentint... S'ha acabat, fins aquí".

A més, i per si això fos poc, Chelo García-Cortés també ha volgut aprofitar l'ocasió per fer-li una petició a José Manuel Parada: acabar amb la seva sonada guerra.

"Que es riguessin els meus companys de tu. D'acord? Jo he presumit sempre que has estat la primera experiència íntima en la meva vida, i he estat sempre molt orgullosa de tu. O sigui que para ja, si us plau", ha afegit a continuació la comunicadora.

No obstant això, i malgrat el seu enuig, Chelo García-Cortés no ha tingut cap problema a reconèixer que la seva relació amb José Manuel Parada va ser "meravellosa". A més, ha confessat que va estar molt enamorada d'ell.

Per aquest motiu, la col·laboradora de Ni que fuéramos ha assegurat que l'únic que vol és que el seu exmarit acabi amb aquest creuament de retrets d'una vegada per totes. No obstant això, no ha volgut deixar passar l'ocasió per llançar-li un nou cop:

"Va ser la primera relació íntima en la meva vida... Home, deixa-ho ja. Però què passa? Saps que no estic mentint, i no estic mentint, i no parlaré més.[...]Que ens vam separar fa més de 30 anys, home, que he presumit de tu com a parella, tio".