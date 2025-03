Isa Pantoja deixa sense paraules Asraf Beno després de desvelar la seva última decisió

Isa Pantoja ha tornat a sorprendre tothom amb un anunci inesperat. La filla d'Isabel Pantoja, que viu una de les etapes més felices de la seva vida, ha utilitzat les seves xarxes socials per compartir una revelació mèdica sobre la seva salut. Una notícia que ha deixat sense paraules el seu marit, Asraf Beno.

Poques setmanes abans de donar a llum al seu segon fill, el primer juntament amb Asraf Beno, Isa ha volgut mantenir informats els seus seguidors sobre el seu dia a dia. Dimarts passat, Isa va recórrer a les seves xarxes per explicar com es troba i compartir una notícia que ningú esperava.

En la seva publicació, Isa va explicar que, després de diversos dies de mal temps, per fi ha pogut reprendre els seus entrenaments. “Avui em tocava entrenar una mica i estirar perquè des que fa mal temps no he pogut sortir al jardí a fer els meus entrenaments normals. Però ja fa sol i a partir d'ara sí que podré”, va comentar.

Isa Pantoja, sense Asraf Beno, parla sobre el seu estat de salut visual

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat la confessió que va fer després. Isa Pantoja va revelar que ha decidit alguna cosa relacionada amb la seva salut ocular.

“He anat a fer-me ulleres perquè ho he dit diverses vegades, tinc miopia. Si us creueu amb mi pel carrer i no us saludo és perquè no veig bé, no perquè sigui una borde, sinó perquè no distingeixo els trets”, va confessar amb naturalitat.

Aquesta revelació va deixar completament sense paraules a Asraf Beno. Encara que el model no s'ha pronunciat al respecte, és evident que deu estar content amb el moviment de la seva esposa. Cuidar la seva salut visual és una prioritat i, ara, Isa podrà veure amb més claredat tot el que l'envolta.

Asraf Beno és el pilar fonamental d'Isa Pantoja

Les reaccions dels seus seguidors no van trigar a arribar. Molts li van enviar missatges de suport i afecte, celebrant i agraint la seva sinceritat. La miopia és un problema comú i la naturalitat amb què Isa ho ha explicat ha estat molt ben rebuda pels seus fans.

A mesura que s'acosta el naixement del seu nadó, Isa continua compartint amb els seus seguidors cada detall d'aquesta etapa tan especial. Sens dubte, la influencer està gaudint al màxim d'aquest moment i cuidant-se en tots els aspectes per estar en les millors condicions possibles.

Ara, amb les seves noves ulleres, Isa podrà gaudir de cada instant amb total claredat. Un canvi que, sens dubte, li portarà molts beneficis i que la seva família celebra amb ella.