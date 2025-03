Leticia Requejo frena 'TardeAR' per una exclusiva sobre la salut d'Isabel Pantoja

Leticia Requejo ha frenat en sec l'última emissió de TardeAR per compartir una exclusiva relacionada amb l'actual estat de salut d'Isabel Pantoja. La col·laboradora de televisió ha revelat quina és l'actual situació de la cantant: "Un petit ensurt".

Aquest dijous, 20 de març, al matí, Antonio Rossi va fer saltar totes les alarmes en confirmar que l'artista portava des de dilluns ingressada en un hospital de Madrid. Tal com va assegurar a Vamos a ver, els metges van prendre aquesta decisió després de comprovar que algunes proves no van sortir com ells esperaven.

"A principis de la setmana, van veure alguna cosa que no els agradava i van decidir ingressar-la d'urgència a Madrid.[…]Li estan fent proves", va afegir a continuació. No obstant això, el periodista va voler deixar molt clar que no existeix una "preocupació" per la salut d'Isabel Pantoja.

No obstant això, tan sols unes hores després d'aquestes declaracions, Leticia Requejo ha aportat nova informació sobre aquesta inesperada notícia. I ho ha fet al plató de TardeAR.

Leticia Requejo comparteix amb l'audiència de TardeAR una exclusiva sobre la salut d'Isabel Pantoja

Tal com ha assegurat Leticia Requejo en aquest programa, Isabel Pantoja ha estat donada d'alta després de passar tres dies ingressada. Una decisió que els metges han pres després d'haver obtingut resultats favorables en unes proves clau.

"Hi havia un resultat que era determinant, s'ha quedat en un petit ensurt. Els metges han determinat que el tractament el pot seguir fent des del seu domicili", ha confirmat la col·laboradora de televisió.

D'altra banda, i malgrat la informació que va donar el seu company Antonio Rossi, Leticia Requejo ha volgut compartir més detalls sobre l'últim contratemps de salut d'Isabel Pantoja.

Segons ha assenyalat la periodista, a començaments d'aquesta setmana la cantant va començar a sentir una molèstia específica, cosa que la va portar a acudir d'urgència al seu hospital de referència.

"Veuen el que té i decideixen que el millor lloc per ser tractada és a l'altre hospital. En un principi no havia de ser ingressada. El factor que determina l'ingrés ha estat el seu historial mèdic", ha afegit Leticia Requejo a continuació.

En aquests últims mesos, Isabel Pantoja ha estat hospitalitzada fins a tres vegades. No obstant això, aquesta última ha estat per una raó diferent de les anteriors, motiu pel qual, segons la col·laboradora, Agustín Pantoja no es va preocupar:

"Hi ha molt hermetisme perquè quan els germans arriben a aquest hospital no arriben amb la intenció que sigui ingressada. Dins de l'hospital no se'ls està veient a cap dels dos".

A més, Leticia Requejo ha assegurat que Isabel Pantoja i el seu germà han decidit no dir-li res a la resta de la família perquè la cantant "s'ha confiat en certa manera".

"Fa una vida normal, no li impedeix deixar de treballar, els ingressos li han coincidit en els millors moments professionals. És una cosa que li deixa seguir fent vida als escenaris. Sembla que va tot bé".