'Espejo Público' confirma el pitjor sobre Alejandra Rubio i salten totes les alarmes

Alejandra Rubio es va mostrar molt enfadada després de conèixer que la seva mare havia parlat públicament de Mar Flores en la seva última entrevista. Un gest que ha estat molt comentat en diferents programes com és el cas de Espejo Público. El que ningú esperava era que Gema López, col·laboradora de l'esmentat espai, destapés el desacord que mantenen mare i filla.

La citada col·laboradora assegurava que Terelu i Alejandra no es van veure en una data tan especial com és el Dia de la Mare. López, a més, retreia a la nòvia de Carlo Costanzia que s'hagués molestat pel fet que la seva mare mencionés a Mar Flores.

De fet, justificava la decisió de Terelu Campos d'explicar que li havia regalat una flor de Pasqua aquest Nadal. Un gest que dona a entendre que entre elles existeix cordialitat. "Alejandra crec que t'estàs passant", insistia Gema López assenyalant amb el dit a la col·laboradora de Vamos a Ver.

Gema López adverteix a Alejandra Rubio que s'ha equivocat

López, a més, insinuava el que succeeix dins del clan Campos: "Tots sabem el que passa allà", expressava la periodista sense voler entrar en més detalls. I afegí, referint-se a Terelu Campos: "Ella és l'única que intenta apagar focs i li falten mans". Unes paraules amb les quals la madrilenya es posicionava públicament a favor de la major de les germanes Campos.

La tertuliana de Espejo Público deixava clar que si hi ha algú que està equivocat aquesta és Alejandra Rubio.

El cert és que les paraules de la cosina de José María Almoguera van generar gran enrenou mediàtic. Els reporters, que van aconseguir captar amb les seves càmeres a Alejandra el passat diumenge, es van interessar novament pel tema. La neta de María Teresa Campos celebrava aquella jornada el seu primer Dia de la Mare juntament amb la seva parella i el seu fill.

Alejandra Rubio va reconèixer que es mereixia el simbòlic estiró d'orelles que li va donar Terelu

Aleshores la jove, qui va assegurar que havia felicitat i rebut la felicitació de la seva mare, va confirmar que no estan barallades. Rubio, va aprofitar l'ocasió per valorar les declaracions que la seva mare va fer a ¡De Viernes!. Aleshores la col·laboradora va donar un simbòlic estiró d'orelles a la seva filla per retreure-li que parlés de Mar Flores en la seva entrevista.

"No he de justificar-me ni em justificaré", va deixar clar Alejandra. No obstant això, la influencer a continuació va admetre: "M'ho mereixo de tant en tant", referint-se a l'estiró d'orelles de la seva mare.

Una advertència que està en la mateixa línia de les paraules que Gema López va dedicar a Alejandra Rubio deixant clar que es posicionava aquesta vegada del costat de Terelu Campos.