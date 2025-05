La princesa Leonor pren una decisió taxativa abans de trobar-se amb Donald Trump

La princesa Leonor segueix endavant amb la seva formació militar en alta mar rumb a Colòmbia. Després del seu comentat retrobament amb la seva mare, encara queden diversos ports en els quals farà parada el vaixell Juan Sebastián Elcano. Molt esperada és la seva arribada a Nova York, prevista per als primers dies de juny, quan l'hereva, abans de trobar-se amb Donald Trump, serà rebuda per la seva àvia paterna.

Si bé en un principi es va comentar que la filla dels reis es trobaria amb el president dels Estats Units, per ara no és una cosa confirmada. Un fet que suposaria un gest al moment en què el 1987 l'aleshores príncep Felip es va reunir amb Ronald Reagan a la Casa Blanca.

La reina Sofia serà qui rebi la princesa Leonor a la seva arribada al port de Nova York

Ara tot apunta que la persona que rebi Leonor a la seva arribada a sòl nord-americà sigui la seva àvia paterna, la Reina Sofia. Una decisió presa a Zarzuela que té com a objectiu, segons el publicat per Monarquia Confidencial, "reforçar el paper de la reina emèrita com a figura integradora a la Casa Reial".

D'altra banda, aquesta trobada servirà també per "enfortir els vincles personals entre generacions", apuntaven fonts consultades pel citat mitjà.

L'estada de la princesa Leonor a Nova York durarà, si es compleix el previst, gairebé dues setmanes. En concret, l'hereva hi romandrà del 5 al 19 de juny.

Durant aquest període, la filla de Felip VI tindria temps per coincidir amb el mandatari nord-americà. Una altra cosa és que Donald Trump accedeixi a aquesta trobada institucional i protocol·lària.

Leonor podria repetir la fotografia que va protagonitzar el seu pare fa gairebé quatre dècades

El cert és que, si es produeix, aquest moment arribaria en un context convuls pel que fa a política internacional i econòmica. Per aquest motiu tindria encara més pes dins de la formació diplomàtica i protocol·lària de la princesa Leonor.

Cal recordar, a més, l'especial vinculació de la princesa d'Astúries amb la ciutat dels gratacels. Va ser Nova York la primera gran capital internacional que va visitar sense la companyia dels seus pares. En concret, va ser l'abril de 2024, durant les vacances de Setmana Santa, abans de reprendre la seva formació a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, quan l'hereva va creuar el toll.

Caldrà esperar només unes setmanes per veure si finalment la princesa és rebuda a la Casa Blanca, com va succeir amb el seu pare fa ja gairebé quatre dècades. Llavors la fotografia del president dels Estats Units amb el príncep va fer la volta al món. Una imatge que podria de nou repetir-se amb la repercussió mediàtica que això suposaria a escala internacional.