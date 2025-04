Gir de 180º després del que Kiko Matamoros ha explicat sobre la vida de Terelu Campos

Ningú esperava a aquestes altures el gir que ha donat Kiko Matamoros en compartir el que pensa sobre Terelu Campos. El tertulià intervenia divendres passat a Tentáculos, el nou espai presentat per Carlota Corredera, per referir-se a la germana de Carmen Borrego. Matamoros, contra tot pronòstic, aplaudia l'actitud de Terelu a la seva sortida de Supervivientes, passant de ser enemic a defensor de la tertuliana.

Durant anys el marit de Marta López s'ha mostrat crític amb la filla gran de María Teresa Campos. Kiko no ha tingut cap problema en dir alt i clar el que pensa sobre Terelu amb la qual durant anys coincidí a Telecinco. Per aquesta raó crida l'atenció l'important gir que ha donat el tertulià en les seves més recents declaracions.

Kiko Matamoros sorprèn amb el seu canvi d'actitud cap a Terelu Campos

Fa unes setmanes Matamoros es mostrava irònic en descriure el moment en què Terelu saltava des de l'helicòpter. El madrileny qualificava d'"irresponsabilitat" el fet que haguessin deixat a Campos llençar-se al mar com la resta de participants.

"No es pot posar en perill la integritat física d'una persona per millorar l'audiència". I afegia: "Mai un concursant havia saltat des de 30 metres d'altura. Ànim estimada".

Més enllà de la presència de la mare d'Alejandra Rubio a Hondures, Kiko justificà la seva actitud amb Terelu Campos per sentir-se "dolgut per coses que havien succeït". Tot i així, expressà la necessitat de deixar enrere certs frecs que no condueixen a res.

"La memòria emocional d'un no es pot esborrar", deixà caure sense entrar en més detalls. "Tots ens equivoquem, tots som humans i tothom té dret a perdonar i ser perdonat", matisà. Un plantejament que està en consonància amb aquest canvi de postura cap a la tertuliana demostrat per Kiko en els últims dies.

Kiko se sincerà i reconegué que la gran de les germanes Campos li ha donat molt més del que m'ha tret. "Ha tingut sempre un tracte absolutament irreprotxable, exquisit, amb la meva gent", volgué deixar clar.

Kiko Matamoros reconegué que Terelu sempre ha tingut un tracte "exquisit" amb la seva família

Serà per aquesta raó per la qual en els últims dies Kiko ha deixat veure el seu costat més amable amb la tertuliana de ¡De Viernes!. El que va ser col·laborador de Ni que fuéramos es posicionava a favor de Terelu públicament.

El pare de Laura Matamoros ja avançà que la malaguenya no estaria més de 21 dies als Cayos Cochinos. La mateixa Terelu li confessà a Kiko que la seva prioritat era l'obra de teatre en la qual debutarà en poques setmanes. "Ella el que vol és tenir temps per preparar suficientment, amb totes les garanties, la seva obra", avançà ell.

Només queda saber si Kiko acudirà a l'estrena de Santa Lola i si serà un dels que aplaudeixin l'actuació de Terelu Campos. Aquest seria un gest amb el qual deixaria clar novament que Matamoros ha passat de qüestionar a lloar la filla de María Teresa Campos.