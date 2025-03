Karla Sofía Gascón compleix 53 anys enviant un missatge polèmic: 'Seguiré'

Karla Sofía Gascón ha tornat a les seves xarxes socials per celebrar el seu 53è aniversari. I ho ha fet a través del seu perfil d'Instagram i enviant un missatge polèmic: “Seguiré sent exagerada”.

Fa diverses setmanes, aquesta coneguda actriu espanyola es va convertir en el centre de totes les crítiques. I tot després de la reaparició d'uns antics tuits amb contingut racista i islamòfob que va publicar entre els anys 2020 i 2023.

Una sèrie de publicacions que, segons hem pogut veure en aquest temps, han aconseguit fer mal en l'exitosa carrera professional de Karla Sofía Gascón. Tant és així que Jacques Audiard, director de la pel·lícula Emilia Pérez, ha optat fins i tot per desvincular-se completament d'ella.

Ara, ha tornat a les històries del seu perfil d'Instagram per celebrar un esdeveniment molt especial per a ella. I és que aquest mateix dilluns, 31 de març, l'actriu ha fet 53 anys.

No obstant això, Karla Sofía Gascón ha volgut aprofitar aquesta data tan important per enviar un nou i polèmic missatge, comunicat amb el qual s'ha defensat de totes les crítiques.

Karla Sofía Gascón aprofita el seu 53è aniversari per enviar un missatge polèmic

Karla Sofía Gascón ha aprofitat el dia del seu aniversari per tancar d'una vegada per totes la polèmica en la qual s'ha vist embolicada en els últims mesos.

Tant és així que, després d'assegurar que actualment està “tan a gust i feliç”, ha volgut deixar clara una cosa molt important: “Mai a la meva vida he fet mal a ningú”.

“Ni un comentari per intentar menysprear algú pel seu color de pell, per enaltir dictadors, etcètera. Poden manipular, mentir, descontextualitzar o inventar el que vulguin”, ha assegurat Karla Sofía Gascón a continuació.

També ha confirmat que l'únic que ha fet tota la vida és “defensar la dona, la diversitat sexual i la igualtat entre tots els éssers humans”. A més de “criticar el fanatisme, la delinqüència, el terrorisme i les guerres”.

“Els recomano que s'entretinguin en una altra cosa que no sigui desvirtuar les meves paraules per intentar trobar alguna cosa dolenta en elles amb propòsit d'enfosquir la meva llum... No sé com no s'han adonat que és impossible”.

En aquest moment, i cansada d'aquesta situació, Karla Sofía Gascón ha deixat clar que ella va a “seguir sent sarcàstica, irònica, exagerada, antitaurina, antifeixista”. “Ni d'extrema esquerra, ni d'extrema dreta, ni xenòfoba, ni antivacunes, ni misògina, ni homòfoba, ni transfòbica”, ha afegit.

A més, també ha volgut desmentir “qualsevol altra estupidesa que puguin inventar, encara que la seva capacitat intel·lectual no els deixi entendre-ho”. Entre altres coses, ha assegurat amb ironia que ella no és “culpable de la fam al món ni que el sol no els doni a l'hivern als seus patis”.

“Per molt que es repeteixin adjectius en contra meva, no els fan veritat. Els desitjo un gran dia, tant com el meu”, ha assegurat Karla Sofía Gascón, posant punt final a la seva polèmica.