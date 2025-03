El gest de Beatrice Borromeo amb Carolina de Mònaco que confirma tots els rumors

El Ball de la Rosa és un dels esdeveniments més esperats del calendari social monegasc. Es tracta d'una cita que no només destaca pel seu caràcter benèfic, sinó també per ser l'escenari per veure els membres de la família Grimaldi.

Aquesta gala, que se celebra anualment al Principat de Mònaco, sempre és una oportunitat per observar els moviments dins de la reialesa. No obstant això, el Ball de la Rosa 2025 ha deixat una sorpresa inesperada que ha acaparat l'atenció de tothom.

L'absència de Pierre Casiraghi i la destacada presència de la seva esposa, Beatrice Borromeo, van ser dos dels aspectes més comentats del ball. Una celebració anual que sempre genera una gran expectació.

Beatrice Borromeo va assistir sense el seu marit al Ball de la Rosa

Mentre que la família Grimaldi és coneguda pel seu compromís amb aquest esdeveniment, Pierre, un dels fills de la princesa Carolina de Mònaco, no ha assistit a aquesta edició. Fins al moment, no s'han donat detalls oficials sobre la seva absència.

No obstant això, el cert és que la seva absència s'ha fet notar. Especialment tenint en compte que aquesta mena de cites són fonamentals per als llaços familiars. Malgrat l'absència del seu marit, Beatrice Borromeo, la seva dona, no ha dubtat en fer acte de presència.

D'aquesta manera, la jove aristòcrata ha assistit a l'esdeveniment per primera vegada sense la companyia de Pierre. Beatrice, sempre impecable en el seu estil, va enlluernar amb un vestit vermell llarg de Dior que destacava per la seva elegància.

Amb un tall d'inspiració grega i mànigues transparents, la italiana ha captat totes les mirades. Especialment per la manera en què va aconseguir brillar en solitari en una nit d'alta expectació. A més, al seu look s'hi va sumar un pentinat que evocava l'antiguitat clàssica.

Beatrice Borromeo i la seva bona relació amb la família Grimaldi

El que realment va sorprendre va ser la proximitat entre Beatrice i les seves cunyades, que no van dubtar a donar-li suport. La relació amb Carlota Casiraghi va ser particularment visible, ja que ambdues van posar juntes al photocall, mostrant la seva complicitat.

La decisió de Beatrice d'acudir a l'esdeveniment sense el seu marit pot interpretar-se com un acte de solidaritat amb la seva sogra, Carolina de Mònaco. Al llarg dels anys, Beatrice ha aconseguit demostrar la seva integració i el seu suport als valors familiars que defensa la Casa Grimaldi.

D'aquesta manera, aquest gest no ha fet més que reafirmar el seu compromís amb la família. Un pacte que va més enllà de les aparences i les situacions particulars.