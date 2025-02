La foto de Kate Middleton de la qual tothom parla: agafades de la mà

La Princesa de Gales ha estat encantada durant la seva última visita a la National Portrait Gallery al centre de Londres. Durant la visita, va caminar de la mà amb una nena de cinc anys, després d'haver viatjat en l'autobús escolar amb els alumnes. Kate Middleton va fer una "ruta interactiva" amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament social i emocional dels nens menors de cinc anys. En aquest cas, va estar acompanyada dels estudiants de l'escola All Souls CE Primary School a Marylebone.

Un dia ple d'aprenentatge i diversió

Durant l'activitat, la Princesa va passar temps amb els nens, explorant com les cares poden expressar sentiments i emocions. Kate, sempre somrient, va gaudir de la interacció amb els petits mentre els ensenyava a reconèixer i comprendre els seus propis sentiments. Kate es va mostrar molt accessible, caminant per la galeria de la mà de Grace, una nena que, sense saber-ho, estava acompanyada d'una figura real.

Kate estava vestida amb un blazer marró, un jersei negre de coll alt i uns pantalons de ratlles de la marca Jigsaw, que costaven 220 lliures. Completaven el seu look unes arracades Bruna de Sézane i una polsera Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold Bangle de Halcyon Days, un regal del seu marit, segons es creu.

La importància dels petits gestos en l'educació emocional

En un moment del recorregut, els nens van tenir l'oportunitat d'explorar les seves emocions mentre observaven els retrats de personalitats històriques. Kate també va participar activament en l'activitat, interactuant amb els nens i animant-los a identificar les emocions en els retrats. Un dels moments més entranyables va ocórrer quan els nens van imitar la postura d'Anna Neagle en un retrat somrient i la Princesa es va unir a ells amb un somriure.

Kate no només es va dedicar a observar, sinó que també va ajudar els nens a crear els seus propis autoretrats. Els petits, asseguts en coixins, van dibuixar les seves pròpies imatges mentre Kate conversava amb ells sobre els seus treballs i els ajudava a buscar colors per donar vida a les seves creacions.

Un enfocament innovador per al desenvolupament d'habilitats socials

La Princesa de Gales també va parlar sobre com l'art pot ajudar els nens a comprendre millor les emocions i les relacions. Al final de l'activitat, els nens "alimentaven" les seves obres d'art col·locant-les en un gabinet especial dins de la galeria, cosa que va afegir un toc de màgia al dia. Aquest exercici forma part del projecte de la Royal Foundation Centre for Early Childhood, que té com a objectiu donar suport al desenvolupament d'habilitats socials i emocionals essencials per als més petits.

En un missatge personal posterior, Kate va expressar el seu entusiasme per veure com aquest enfocament innovador es duia a terme de manera tan creativa i divertida a la National Portrait Gallery. "És una manera fantàstica perquè els nens s'involucrin i comprenguin les perspectives dels altres d'una manera creativa i menys intimidant", va dir. Així, la futura monarca subratllava la importància de normalitzar les emocions complexes com la ira, la por i la gelosia.