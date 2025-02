Lydia Lozano s'arma de valor i confirma el que molts sospiten sobre Iker Casillas

Lydia Lozano ha comentat durant la seva intervenció a Ni que fuéramos les últimes informacions relacionades amb Iker Casillas. La col·laboradora ha deixat molt clar a l'audiència el que pensa sobre l'exporter del Real Madrid després de l'entrevista concedida per Claudia Bavel, la seva última conquesta. Lozano, més sincera que mai, sentenciava l'ex de Sara Carbonero: "Iker, si hi ha alguna cosa que detesto en un home és la tacanyeria".

"No ho puc suportar", afegia la tertuliana afirmant rotunda que ser garrepa és una paraula que defineix Casillas.

El comentari de la periodista ve després d'escoltar les declaracions que la influencer Claudia Bavel va fer la passada setmana a ¡De Viernes!. La també model, que va assegurar haver mantingut una "relació oberta" des de fa "un any i mig" amb Iker, a qui va qualificar de "garrepa i gens generós".

Lydia Lozano s'atreveix a dir obertament el que pensa d'Iker Casillas

La barcelonina va aclarir que Casillas és "millor futbolista que amant". A més, es va referir al moment en què van sortir les fotografies d'Iker amb María José Suárez. Llavors, segons Bavel, ell la va tranquil·litzar explicant-li: "la meva nòvia ets tu".

Va ser la revista Diez Minutos la que va publicar unes imatges de la parella passejant per la ciutat Comtal. Mentre ell va intentar treure importància al tema, ella, per la seva banda, va deixar clar que "no es podia negar el que es veia".

Disgustada per com havia reaccionat el de Móstoles després de sortir a la llum les fotografies d'ambdós, ella va accedir a explicar la seva versió a televisió. Bavel va explicar que es van conèixer per xarxes socials. Van començar intercanviant 'likes' i després van passar a "parlar per xat privat", detallava.

La veritat és que aquesta no és la primera vegada que el terme 'garrepa' es relaciona amb Iker Casillas. Fa dos anys el que va ser parella de Sara Carbonero va publicar una oferta de treball en què buscava un expert en xarxes socials.

El que més va cridar l'atenció és que oferia un sou de 18.000 euros bruts anuals, uns 1.142,77 euros nets al mes aproximadament. Una quantitat que molts internautes es van afanyar a qualificar de totalment insuficient.

Iker Casillas ja va ser acusat de 'garrepa' fa temps

L'exesportista va ser molt criticat per la remuneració que oferia, molt per sota de la qualificació que sol·licitava. "Amb el garrepa que és, segur que no paga", advertia un seguidor.

L'oferta de treball publicada per Iker Casillas va suscitar llavors gran polèmica pel sou que oferia. Entre els requisits que demanava hi havia nivell avançat d'anglès, un any d'experiència com a mínim i maneig de diferents aplicacions, així com coneixements de la Kings League.

Ara l'exporter ha tornat a la primera línia informativa per la seva relació amb Claudia Bavel i per, segons ella, la seva tacanyeria. Un fet que, pel que sembla, Lydia Lozano detesta en un home.