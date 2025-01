Així és Raimon, el desconegut fill d'Antoni Bassas que és clavat al seu pare

Antoni Bassas ha estat notícia en els últims dies. El periodista ha generat polèmica després de criticar amb duresa l'actuació d'un agent de la Guàrdia Urbana al barri del Raval. La seva reacció no ha passat desapercebuda, i el seu nom ha ocupat titulars a causa d'aquest incident.

No obstant això, més enllà de la seva vida pública, hi ha una faceta menys coneguda del seu entorn familiar: el seu fill, Raimon Bassas. El jove ha construït una sòlida carrera en un àmbit completament diferent del del seu pare.

Antoni Bassas i el seu fill són com dues gotes d'aigua

Mentre el seu pare ha dedicat la seva vida als mitjans de comunicació, Raimon ha optat per recórrer un camí professional vinculat al sector vitivinícola. Nascut a Barcelona, ha enfocat la seva carrera en la gestió i exportació de vins.

Un sector en el qual s'ha consolidat amb èxit gràcies al seu coneixement i experiència en la matèria. Actualment, es desenvolupa com a gerent d'exportacions, col·laborant amb reconeguts enòlegs locals i expandint la presència de vins en mercats internacionals.

Més enllà del seu paper en la indústria vinícola, Raimon també està darrere d'El Tros, un espai exclusiu a Barcelona. Encara que en els seus inicis va estar orientat a la gastronomia, amb el temps ha evolucionat fins a convertir-se en un lloc de referència per a esdeveniments privats.

La seva gestió reflecteix l'aposta de Raimon per diversificar i enfortir la seva presència en el sector. A més, després de donar una ullada a les seves xarxes socials, tot fa pensar que El Tros s'ha consolidat com un espai de referència a Barcelona.

El fill d'Antoni Bassas té un exclusiu negoci a Barcelona

Un dels majors atractius d'El Tros és la possibilitat d'oferir experiències úniques als clients, entre elles, tastos de vi personalitzats. Gràcies a l'experiència de Raimon en el món vinícola, l'espai ha sabut diferenciar-se amb un enfocament exclusiu.

Aquesta aposta per la qualitat i l'especialització ha convertit el projecte en un referent per als amants de l'enologia a la ciutat. Malgrat la notorietat del seu pare, Raimon ha sabut construir el seu propi camí lluny dels focus mediàtics.

No hi ha dubte que el fill d'Antoni Bassas triomfa en la indústria vinícola. A més, la seva capacitat de gestió empresarial ha demostrat que, encara que la seva trajectòria és diferent de la del seu pare, comparteixen la passió per l'excel·lència i el compromís amb la seva feina.