Gerro d'aigua freda del Papa Francesc als seus fidels: la notícia que ningú esperava

La salut del Papa Francesc ha estat un tema que ha generat gran preocupació entre els fidels. Fa unes setmanes, el Pontífex va ser hospitalitzat per una greu infecció respiratòria, cosa que va deixar en suspens l'Església. Encara que el Vaticà ha confirmat el calendari per a la Setmana Santa, encara no està clar si el Papa podrà participar en els esdeveniments.

Als seus 88 anys, el Papa Francesc continua amb un tractament i rehabilitació intensiva des de la seva alta mèdica. Malgrat els esforços per la seva recuperació, tot indica que les principals cerimònies seran oficiades per cardenals en lloc del Papa.

Qui liderarà les cerimònies de Setmana Santa?

Davant la incertesa sobre la salut del Papa, el Vaticà està estudiant un pla alternatiu. El 2005, quan el Papa Joan Pau II també estava greument malalt, va delegar les seves funcions en col·laboradors propers. S'espera que els cardenals més propers al Pontífex, com Pietro Parolin i Giovanni Battista Re, liderin esdeveniments com el Diumenge de Rams i la Missa del Dijous Sant.

Encara que el calendari es manté sense canvis, la participació del Papa és incerta, segons informa El Cronista. Els fidels esperaven que ell presidís la Setmana Santa, especialment la Missa de Pasqua, però tot indica que seran els cardenals qui assumeixin aquests rols.

La convalescència del Papa podria allargar-se durant almenys dos mesos, cosa que posa en dubte la seva participació en altres esdeveniments programats per a l'abril. Un dels més esperats és la canonització de Carlo Acutis, que se celebrarà el 27 d'abril. Aquest esdeveniment atrau milers de fidels, i l'absència del Papa en aquesta cerimònia seria un fet històric.

Malgrat el seu estat de salut, alguns rumors suggereixen que el Papa Francesc podria fer una aparició simbòlica des de la finestra del Palau Apostòlic. Tanmateix, això no s'ha confirmat i depèn de la seva recuperació.

Els moments més crítics per al Papa Francesc

L'estat de salut del Papa ha estat molt greu, el doctor Sergio Alfieri, encarregat de la seva atenció, va revelar alguns detalls impactants sobre els moments més difícils del seu tractament. Segons Alfieri, hi va haver un punt crític el 28 de febrer, quan el Papa va patir un broncoespasme sever. En aquell moment, els metges van haver de prendre una decisió difícil: seguir lluitant o deixar-lo anar.

L'equip mèdic va decidir no rendir-se i optar per totes les teràpies possibles, encara que sabien que podien danyar altres òrgans. Malgrat els riscos, el Papa era conscient de com era de greu la seva situació. Alfieri va relatar que el Papa Francesc sabia que la seva vida estava en perill i, malgrat el sofriment, va demanar que fossin sincers amb ell.

Encara que la Setmana Santa continua amb la seva programació, la salut del Papa Francesc continua sent una incògnita. La comunitat catòlica espera que el Pontífex es recuperi per liderar els moments més importants de la fe, però, per ara, el Vaticà es prepara per a una Setmana Santa sense ell.