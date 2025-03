El Vaticà pren una decisió d'última hora amb el Papa Francisco

L'estat de salut del Papa Francisco ha estat un tema que ha desfermat molta preocupació durant les últimes setmanes. Després de superar una greu pneumònia bilateral i altres complicacions, la Santa Seu ha pres decisions importants pel que fa a la seva participació en els esdeveniments programats per Setmana Santa. El Vaticà s'enfronta a un dilema, ja que encara que els actes litúrgics continuen endavant, la presència del Pontífex podria veure's limitada.

El Vaticà ja ha confirmat la programació dels actes per a la Setmana Santa, els quals comencen amb el Diumenge de Rams el 13 d'abril. No obstant això, la situació de salut del Papa Francisco ha generat incertesa sobre la seva participació en els ritus litúrgics.

Davant aquesta situació d'incertesa, el Vaticà ha pres una decisió. I és que, durant les pròximes setmanes, es valorarà la seva recuperació per decidir si el Papa Francisco podrà assistir en persona. O si, per contra, seran altres els encarregats de liderar els esdeveniments.

Possibles canvis en la programació de Setmana Santa

Malgrat que encara no s'ha confirmat la presència del Papa Francisco en els rituals de Setmana Santa, el Vaticà estudia alternatives per garantir que els actes es realitzin sense problemes. Fonts properes a la Santa Seu van informar que la presència de diversos cardenals podria substituir la del Pontífex en certs moments. La idea és que el Papa Francisco participi en els ritus en moments puntuals, però això dependrà del seu estat de salut.

La Santa Seu continua de prop l'evolució de la salut del Papa Francisco, la convalescència del qual serà prolongada. La recuperació del Pontífex està sent acuradament monitorada, ja que la seva condició continua sent delicada. Els metges han suggerit que s'avaluarà el seu progrés en les pròximes setmanes per prendre decisions definitives sobre la seva participació en la Setmana Santa.

El paper crucial de Massimiliano Strappetti, l'infermer personal del Papa Francisco

Durant la llarga hospitalització del Papa Francisco, un dels moments més crítics va ser el 28 de febrer, quan la seva salut es va deteriorar dràsticament a causa d'un broncoespasme. En aquell instant decisiu, Massimiliano Strappetti, infermer personal del Papa, va jugar un paper fonamental. Davant la gravetat de la situació, Strappetti va ser qui va prendre la decisió de continuar amb el tractament intensiu, basant-se en la voluntat del Pontífex, qui va expressar el seu desig de lluitar.

Aquest acte de valentia per part de Strappetti va permetre que els metges apliquessin tots els tractaments disponibles, salvant la vida del Papa. No obstant això, la recuperació del Pontífex no va ser immediata, i durant el seu procés de convalescència, nous episodis de complicacions van posar novament la seva vida en risc. Un dels moments més crítics va ser un ennuegament durant un àpat, que gràcies a la ràpida intervenció mèdica, no va tenir conseqüències fatals.

La relació propera entre Strappetti i el Papa ha estat clau en aquest procés. No només actua com el seu infermer personal, sinó que també li brinda un suport emocional constant. La proximitat entre ambdós ha estat vital, i en els moments més difícils, Strappetti ha demostrat ser més que un simple professional de la salut.

En aquests temps incerts, el Vaticà continua avaluant la situació, mentre el Papa Francisco continua la seva recuperació sota la supervisió del seu equip mèdic. Les decisions preses pel que fa als esdeveniments de Setmana Santa reflecteixen la importància d'assegurar que els ritus es duguin a terme de la millor manera possible.