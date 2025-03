Ningú esperava la dura confessió sobre el Papa Francesc: 'Risc molt alt…'

El Papa Francesc ha passat per moments delicats en el seu estat de salut. La seva recent hospitalització va posar a prova el seu equip mèdic i aquells que l'envolten. La gravetat de la situació va fer que tots s'enfrontessin a decisions molt difícils.

Els dies a l'hospital van ser durs i van marcar aquells que van estar al seu costat. Això sí, enmig de la incertesa, el Papa Francesc va mostrar una fortalesa admirable. De fet, la seva actitud va sorprendre fins i tot els metges que el van atendre.

Els metges relaten els moments més durs amb el Papa Francesc

El doctor Sergio Alfieri, responsable de la seva atenció a l'hospital Gemelli, ha revelat detalls impactants. En una entrevista recent, va explicar que hi va haver un punt en què s'havia de decidir entre seguir lluitant o deixar-lo anar.

"Vam haver de triar entre parar i deixar-lo anar o forçar-lo i provar tots els medicaments i teràpies possibles", ha relatat. A més, el professional va explicar que corrien "un risc molt alt de danyar altres òrgans".

El moment més crític va tenir lloc el 28 de febrer, quan va patir un broncoespasme sever. En aquell instant, aquells que estaven amb ell van entendre la gravetat, segons informa El Confidencial.

"Per primera vegada vaig veure llàgrimes als ulls d'algunes persones al seu voltant", va relatar Alfieri. Entre ells, hi havia qui el veia com un pare i temien perdre'l.

L'equip mèdic va avaluar les opcions i va optar per intentar totes les teràpies disponibles. Va ser el seu metge personal, Massimiliano Strappetti, qui va prendre la decisió final. Ell coneixia bé els desitjos del Papa i va expressar amb fermesa: "Intenta-ho tot, no et rendeixis".

Moments d'incertesa i recuperació

Durant aquella nit crítica, el Papa Francesc va ser plenament conscient de la seva situació, segons Alfieri, entenia que la seva vida penjava d'un fil. "Aquella nit va ser terrible, ell sabia, com nosaltres, que potser no sobreviuria a aquella nit", va afirmar. Malgrat el patiment, va demanar als metges que fossin honestos amb ell, no volia falses esperances, només la veritat.

El tractament va tenir efectes secundaris preocupants, afectant temporalment els seus ronyons i la seva medul·la òssia. No obstant això, el seu organisme va respondre a poc a poc i la infecció va començar a cedir. Just quan semblava millorar, es va enfrontar a un altre episodi crític.

Mentre menjava, va vomitar i va aspirar, cosa que va posar en risc la seva vida novament. "Va ser el segon moment veritablement crític perquè en aquests casos existeix el risc de mort sobtada", va explicar el metge.

Malgrat tot, el Papa Francesc va mostrar fortalesa i va mantenir el seu sentit de l'humor, quan el seu estat va millorar, va voler caminar per la sala. "Es desplaçava en cadira de rodes, un dia va sortir de l'habitació cinc vegades, potser més", va explicar Alfieri. Fins i tot va tenir un gest de generositat en convidar a pizza aquells que el cuidaven.

Ara, ja al Vaticà, segueix en recuperació amb fisioteràpia i monitoratge constant. Encara que ha d'evitar multituds i riscos de contagi, continua amb les seves activitats diàries. El seu equip mèdic segueix atent, però el Papa ha deixat clar que el seu esperit segueix ferm.