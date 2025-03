Mariló de la Rubia pren una decisió després de trencar amb Isabel Pantoja per sempre

Mesos després de trencar per sempre la seva amistat amb Isabel Pantoja, Mariló de la Rubia ha pres una decisió amb la cantant: no tornar a parlar d'ella davant la premsa.

Ha passat un any des que la revista Lecturas va publicar unes reveladores fotografies. En elles, es podia veure l'artista juntament amb aquesta empresària passejant pels carrers de Còrdova. "Isabel Pantoja surt del seu tancament", van titular en aquell moment aquesta estampa.

No obstant això, no va ser fins dies després quan Gema López va desvelar diversos detalls sobre aquesta desconeguda dona. "Es diu Mariló de la Rubia, té una clínica oftalmològica, s'encarrega de l'agenda mèdica d'Isabel. Es coneixen des de fa 20 anys", va assegurar a Espejo Público.

Amb el pas del temps, el vincle entre elles ha anat desapareixent fins al punt que, malgrat ser la cap de David Rodríguez, no mantenen cap mena de relació.

Ara, Mariló de la Rubia ha reaparegut pels carrers de Còrdova, estampa que ha estat immortalitzada per un equip d'Europa Press. A més, i com era d'esperar, els reporters han aprofitat per preguntar-li per Isabel Pantoja i el seu estat de salut.

No obstant això, en lloc de respondre a les seves preguntes, l'empresària ha optat per guardar silenci, deixant molt clar que la seva intenció és no tornar a parlar d'ella públicament.

Mariló de la Rubia decideix no parlar més d'Isabel Pantoja després d'haver trencat per sempre la seva comentada amistat

Va ser el passat 20 de març quan Antonio Rossi va fer saltar totes les alarmes en confirmar que Isabel Pantoja portava des del dilluns anterior ingressada en un hospital de Madrid. I tot a conseqüència d'uns problemes de salut que finalment no van arribar a transcendir.

En lloc d'estar envoltada dels seus éssers estimats, la cantant va comptar únicament amb la companyia del seu germà Agustín i no va rebre la visita de cap dels seus dos fills.

No obstant això, tan sols unes hores després que sortís a la llum aquesta informació, Leticia Requejo va confirmar al programa TardeAR que Isabel Pantoja havia rebut l'alta hospitalària.

Arran del misteri que ha envoltat en tot moment aquest ingrés, l'esmentada agència de notícies ha volgut preguntar a Mariló de la Rubia per la salut de la seva examiga.

Aquest dijous, 27 de març, l'empresària s'ha deixat veure davant les càmeres sortint de la seva clínica de Còrdova. No obstant això, quan els reporters li han preguntat si s'ha posat en contacte amb ella per interessar-se pel seu estat, ha preferit guardar silenci.