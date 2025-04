Gerro d'aigua freda pel succeït amb Makoke a 'Supervivientes': 'És horrible'

Makoke va decidir formar part de Supervivientes sense saber que el que anava a viure seria tan extrem. Després de patir una caiguda que gairebé la va portar a Espanya, l'ex de Kiko Matamoros s'ha vist obligada a fer front a una situació realment complicada. Juntament amb Manuel González i Nieves Fit, Makoke es mostrava desesperada davant el malson que li ha tocat viure en primera persona: "És horrible", es queixava la malaguenya.

Els tres supervivents, a més de suportar la fam, estan veient com els fenòmens meteorològics estan colpejant més fort en aquesta edició que en altres anteriors. En concret, són ja tres els temporals als quals s'han enfrontat.

Si bé durant el primer d'ells van ser evacuats per seguretat, en el segon van haver d'aguantar a la intempèrie. Ara, en aquest tercer, els nàufrags a Playa Misterio viuen un infern, una situació de la qual s'han queixat.

Makoke ha denunciat la situació que viu a Supervivientes

Just quan Laura Madrueño anava a donar començament al joc de recompensa, els supervivents no van trigar a donar a conèixer el seu descontentament. "No tenim menjar cap, un grapat d'arròs i una mica de coco. Estem molt dèbils", deixava caure Manuel.

Va ser llavors quan Makoke es va mostrar de la manera més taxativa. "Volem menjar! No tenim ni una llauna i no podem sortir a pescar amb aquesta tempesta horrible", va cridar queixant-se que no tenien cap aliment que portar-se a la boca. ''Estem xops, és horrible, està tot mullat'', insistia l'andalusa.

La mare d'Anita Matamoros, lluny de quedar-se aquí, va criticar el fet que, en cas de superar la prova, la recompensa fossin uns llumins. Segons ella, es tractava d'un premi inservible atès que no tenien res per cuinar amb el foc.

"Bé, és un element també imprescindible perquè s'eixugui la roba, us pugueu escalfar i dormir amb una mica de calor", replicava la presentadora.

L'ex de Kiko Matamoros va suplicar que els donessin alguna cosa per menjar

No obstant això, els tres participants no es van donar per vençuts i van insistir fent veure la importància de poder menjar alguna cosa. Va ser llavors quan Laura Madrueño els va comunicar la decisió que la direcció havia pres.

"M'està comunicant Posidó, que per la situació límit i extrema que vivim, a més del foc, us podreu emportar tres llaunes a la vostra illa", explicava. No obstant això, la presentadora els va advertir que havien d'esforçar-se al màxim per poder complir el seu objectiu. Finalment, Makoke, Manuel i Nieves van superar la prova i van aconseguir els llumins i les llaunes.

El cert és que els supervivents van intentar mantenir seques les poques pertinences amb les quals compten. Tot i així, al vent huracanat i les pluges torrencials cal sumar que estan sense foc i sense menjar.

Els tres habitants de Playa Misterio semblaven perseguits per la mala sort quan, després d'aconseguir encendre el foc, el van perdre ràpidament. A més, el fort onatge i el vent no van deixar que poguessin aconseguir ni un sol peix. Una situació crítica que va provocar que només comptessin amb una petita llauna d'arròs per a tota la setmana.