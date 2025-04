Un micro obert traeix Laura Madrueño i descobreix el secret de 'Supervivientes'

Laura Madrueño ha tornat a convertir-se, sense voler, en la gran protagonista de l'última emissió de Supervivientes. Per culpa d'un micròfon obert, ha quedat al descobert un dels grans secrets del concurs: el fort caràcter de la seva presentadora.

Des que va començar a formar part d'aquest reality, la comunicadora ha destacat pel seu bon sentit de l'humor i el seu gran i inconfusible somriure. No obstant això, igual que la resta dels éssers humans, també té un costat més seriós.

Prova d'això és el que ha succeït aquest dimarts, 1 d'abril, durant l'última emissió de Supervivientes: Tierra de Nadie. Laura Madrueño s'ha vist obligada a treure el seu fort caràcter en veure que un dels equips estava fent trampes durant la prova de recompensa del dia.

En aquesta ocasió, els concursants han lluitat amb totes les seves forces per aconseguir un gran premi: un immens plat d'ous ferrats amb patates. No obstant això, la seva ànsia per guanyar aquesta recompensa ha portat els habitants de Playa Calma a saltar-se les normes en diverses ocasions.

Per aquest motiu, Laura Madrueño s'ha vist en la necessitat de cridar-los l'atenció en diverses ocasions, deixant al descobert el seu fort caràcter. No obstant això, en veure que els supervivents no obeïen les seves indicacions, la presentadora ha hagut de prendre cartes en l'assumpte.

Queda al descobert el fort caràcter de Laura Madrueño a Supervivientes

Laura Madrueño s'ha vist obligada a frenar en sec els participants de Playa Calma en descobrir que no estaven complint les normes de la prova de recompensa del dia. Tant és així que, visiblement enfadada i alçant la veu per assegurar-se que l'escoltessin, els ha llançat una clara advertència:

“Heu de respectar torns, tirar en ordre i darrere de la línia. M'hauré d'enfadar avui o aturo el joc”. Per la seva banda, i en veure que no estaven fent cas a la seva companya, Carlos Sobera ha decidit intervenir des del plató: “Feu cas a Laura, és important complir les regles”.

No obstant això, els supervivents han decidit fer com si sentissin ploure a les seves indicacions, motiu pel qual Laura Madrueño ha complert amb la seva dura advertència.

Després d'aturar el joc, la comunicadora els ha explicat als habitants de Playa Calma que estaven eliminats de la prova: “Us ho he dit des del minut u”.

“Ho sento molt, però em comunica l'organització que esteu eliminats. Això no pot ser, heu de complir les ordres del joc. Us puc donar un avís, però el que no pot ser és que, reiteradament, no feu cas a ningú”.

Minuts després, i malgrat que el resultat de la prova quedava clar, Laura Madrueño ha volgut compartir amb ells i els espectadors aquesta informació perquè no hi hagués dubtes:

“Està molt clar el resultat perquè l'equip Calma s'ha quedat desqualificat per no obeir les regles del joc, així que els guanyadors són l'equip Furia”.