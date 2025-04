Jarro de agua fría tras lo ocurrido con Makoke en 'Supervivientes': 'Es horrible'

Makoke decidió formar parte de Supervivientes sin saber que lo que iba a vivir fuera a ser tan extremo. Después de sufrir una caída que a punto estuvo de traerla a España, la ex de Kiko Matamoros se ha visto obligada a hacer frente a una situación realmente complicada. Junto a Manuel González y Nieves Fit, Makoke se mostraba desesperada ante la pesadilla que le ha tocado vivir en primera persona: "Es horrible", se quejaba la malagueña.

Los tres supervivientes, además de soportar el hambre, están viendo cómo los fenómenos meteorológicos están azotando más fuerte en esta edición que en otras anteriores. En concreto, son ya tres los temporales a los que se han enfrentado.

Si bien durante el primero de ellos fueron evacuados por seguridad, en el segundo debieron aguantar a la intemperie. Ahora, en este tercero, los náufragos en Playa Misterio están viviendo un infierno, una situación de la que se han quejado.

Makoke ha denunciado la situación que está viviendo en Supervivientes

Justo cuando Laura Madrueño iba a dar comienzo al juego de recompensa, los supervivientes no tardaban en dar a conocer su descontento. "No tenemos comida ninguna, un puñado de arroz y algo de coco. Estamos muy débiles", dejaba caer Manuel.

Fue entonces cuando Makoke se mostró de lo más tajante. "¡Queremos comida! No tenemos ni una lata y no podemos salir a pescar con esta tormenta horrible", gritó quejándose de que no tenían alimento alguno que llevarse a la boca. ''Estamos empapados, es horrible, está todo mojado'', insistía la andaluza.

La madre de Anita Matamoros, lejos de quedarse ahí, criticó el hecho de que, en caso de superar la prueba, la recompensa fueran unas cerillas. Según ella, se trataba de un premio inservible dado que no tenían nada que cocinar con el fuego.

"Bueno, es un elemento también imprescindible para que se seque la ropa, os podáis calentar y dormir con algo de calor", replicaba la presentadora.

Makoke suplicó que les dieran algo de comer

Sin embargo, los tres participantes no se dieron por vencidos e insistieron haciendo ver la importancia de poder comer algo. Fue entonces cuando Laura Madrueño les comunicó la decisión que la dirección había tomado.

"Me está comunicando Poseidón, que por la situación límite y extrema que estamos viviendo, además del fuego, os vais a poder llevar tres latas a vuestra isla", explicaba. Sin embargo, la presentadora les advirtió de que debían esforzarse al máximo para poder cumplir su objetivo. Finalmente, Makoke, Manuel y Nieves superaron la prueba y consiguieron las cerillas y las latas.

Lo cierto es que los supervivientes intentaron mantener secas las pocas pertenencias con las que cuentan. Aun así, al viento huracanado y las lluvias torrenciales hay que sumar que están sin fuego y sin comida.

Los tres habitantes de Playa Misterio parecían perseguidos por la mala suerte cuando, tras lograr encender el fuego, lo perdieron rápidamente. Además, el fuerte oleaje y el viento no dejaron que pudieran conseguir ni un solo pez. Una situación crítica que provocó que solo contaran con una pequeña lata de arroz para toda la semana.