Gema López deixa tothom en silenci amb la seva revelació sobre María José Campanario

Una vegada més, Gema López ha aconseguit deixar sense paraules a tothom amb una de les seves impactants revelacions. Bomba que, en aquest cas, està directament relacionada amb María José Campanario.

Aquest mateix matí, els col·laboradors de Espejo Público han dedicat part de la seva emissió a comentar i analitzar les últimes interaccions de l'odontòloga a les xarxes socials. I és que, segons han confirmat, en aquests dies ha tingut algun que altre “enganxament” amb diversos internautes.

Segons han desvelat Gema López i els seus companys, una de les seves grans polèmiques està relacionada directament amb la seva filla Julia. Moment en què ha llegit un dels comentaris de María José Campanario.

“Ni pu*** idea tens de com és la meva filla, així que tanca la boca”, li va dir la dona de Jesulín a una usuària. “Tu em faràs callar?”, li va preguntar immediatament aquesta persona anònima.

“Igual al jutjat sí que calles... Si tornes a parlar o insinuar alguna cosa d'algun dels meus fills[…]Així que, si tens co***, digues com és la meva filla”, li va respondre María José Campanario.

Unes converses que, segons han deixat al descobert des del programa de Gema López, són bastant freqüents. I és que el principal objectiu de l'odontòloga és que es respecti la privacitat dels seus fills, tot i que Julia Janeiro exposa la seva vida a les xarxes socials.

Gema López sorprèn amb l'última revelació que ha fet sobre María José Campanario

Tal com hem pogut veure en tots aquests anys, han estat comptades les ocasions en què María José Campanario ha parlat de la seva família en públic. No obstant això, fa uns dies va trencar el seu silenci a través d'un comunicat emès pels seus advocats.

Arran de la majoria d'edat del seu fill Jesús Alejandro, la dona de Jesulín va demanar expressament que es respectés la privacitat del jove. A més, va aprofitar per desautoritzar la difusió de qualsevol imatge seva.

Després de posar sobre la palestra els últims conflictes que ha tingut María José Campanario amb diversos usuaris de les xarxes socials, Gema López ha trencat el seu silenci. I tot per compartir la seva opinió personal sobre l'actitud qüestionable de l'odontòloga.

“La veritat és que és supercridanera la reacció”, ha assegurat la copresentadora de Espejo Público. Moment en què ha volgut posar en context a tots els espectadors sobre l'últim enfrontament que ha tingut la socialité:

“Arran del comunicat, hi ha un usuari que es fica, no amb el nen, sinó amb la nena[Julia]: «Clar, perquè no et surti com la teva filla». I arran d'aquí, entra ella en un bucle… Que jo entenc la defensa, però el que no entenc és que entri aquí”.

No obstant això, el que veritablement no entén Gema López és que María José Campanario hagi “entrat aquí”, havent tingut experiències prèvies a les xarxes socials. “No entenc que entri aquí, a no ser que estigui en un moment en què estigués nerviosa o saturada”, ha afegit a continuació.