Firmes paraules de María José Campanario, dona de Jesulín de Ubrique: 'Nota mental'

María José Campanario tornava a ser notícia la passada setmana després que transcendís que havia estat ingressada en un centre hospitalari. Era Lydia Lozano a Ni que fuéramos qui alertava que l'odontòloga havia acudit a urgències dimarts passat afectada de forts dolors.

Aliena a aquesta informació, María José, uns dies després, compartia en el seu perfil d'Instagram una profunda reflexió: "Abraçar el que som mentre anem a la recerca del que volem ser".

Unes paraules que posen de manifest que la catalana està en procés de recerca del que vol ser. Mentrestant, recomana gaudir del camí duri el que duri.

María José Campanario comparteix una reflexió enmig de rumors sobre la seva salut

Precisament fa només uns dies es va conèixer que l'odontòloga ha fitxat per El Desafío. Seguint l'exemple del seu marit, María José Campanario està decidida a demostrar fins on pot arribar si la seva salut li ho permet. La mare de Julia Janeiro es mostrava entusiasmada amb l'anunci de la seva participació en la sisena edició del citat concurs d'Antena 3.

María José competirà a El Desafío amb rostres tan populars com Willy Bárcenas, Patricia Conde i Eduardo Navarrete, entre d'altres. No obstant això, abans de començar aquest repte, la catalana sembla que ha patit un revés en la seva salut.

Són pocs els detalls que es coneixen de l'ingrés hospitalari que avançava la col·laboradora de Ni que fuéramos. "Està en un hospital molt conegut de Madrid ingressada d'urgències per uns forts dolors", relatava Lozano. La tertuliana, a més, va assegurar que Campanario no havia estat acompanyada pel seu marit, Jesulín de Ubrique, ni per la seva filla.

La dona de Jesulín de Ubrique segueix amb la seva vida aliena a les especulacions sobre la seva salut

Qui es va mantenir al costat de María José va ser la "persona de confiança del torero". Segons Lozano, Campanario va viatjar des de la seva residència a Cadis fins a Madrid per rebre atenció mèdica especialitzada, a causa que "no podia més" amb els dolors.

Malgrat la informació facilitada, María José Campanario publicava hores després un autoretrat en què la catalana apareixia al capvespre amb aparent bon aspecte. Una imatge que suggereix que la seva recuperació ha estat ràpida i que la raó del seu ingrés no devia ser tan greu com en un principi es va donar a entendre.

Cal recordar que la dona de Jesulín de Ubrique pateix fibromiàlgia des de fa molts anys. Una condició crònica i complexa que causa dolors generalitzats i esgotament profund entre altres símptomes. Una molesta afecció a la qual Campanario no sol referir-se excepte en comptades ocasions com quan ha explicat a les seves xarxes socials que es tracta d'alguna cosa que "gestiono com puc".