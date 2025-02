Sorpresa majúscula amb les paraules de Julia Janeiro sobre María José Campanario

El passat dimecres 19 de febrer es va anunciar que María José Campanario era concursant oficial de la sisena edició d'El Desafío. La notícia va generar un gran enrenou entre els mitjans de comunicació del nostre país. Tot i que el que més va sorprendre a tots els seus seguidors van ser les inesperades paraules que la seva filla, Julia Janeiro, li va voler dedicar.

María José segueix el seu camí a televisió amb Atresmedia. La seva participació a Mask Singer va ser un gran impuls i ara torna a posar-se a prova en un nou repte televisiu.

No obstant això, no tot va ser alegria. Poc després de l'anunci, un rumor va començar a circular. A Ni que fuéramos, Lydia Lozano va anunciar que María José havia estat ingressada d'urgència i la preocupació va créixer entre els seguidors de l'odontòloga.

Julia Janeiro dedica unes emotives paraules a María José Campanario

Però María José Campanario no va trigar a respondre. A través de les seves xarxes socials, va desmentir els rumors del seu ingrés hospitalari. La dona de Jesulín de Ubrique va publicar una imatge en una terrassa.

Campanario apareixia relaxada, prenent el sol. Amb aquesta fotografia va deixar clar que no havia estat ingressada i els seus seguidors van poder respirar tranquils. María José Campanario ha demostrat una vegada més que no deixarà que els rumors afectin la seva vida personal.

Malgrat la controvèrsia, el que més va sorprendre va ser la reacció de Julia Janeiro. La filla de María José i Jesulín de Ubrique no sol fer comentaris sobre la televisió. Encara menys sobre els programes en què participen els seus pares, però aquesta vegada va fer una excepció.

Julia no va dubtar a mostrar el seu suport a la seva mare i ho va fer de manera pública. Va comentar a les xarxes socials oficials d'Antena 3. El seu missatge va ser clar i directe: "La meva guanyadora", va escriure, dues paraules que ho van dir tot.

Julia Janeiro dona suport a María José Campanario en la seva nova aventura televisiva

El gest de Julia Janeiro no va passar desapercebut. Molts usuaris van reaccionar a l'instant, alguns van aplaudir la seva sinceritat mentre altres es van sorprendre per la seva sobtada aparició. Però el que va quedar clar és que Julia està orgullosa de la seva mare.

El concurs d'El Desafío promet posar a prova a María José Campanario en diferents proves. La seva participació genera expectació. Ara, amb el suport públic de la seva filla, la motivació és més gran.

Queda per veure fins on arribarà en la competició. Però una cosa està clara, Julia li dona suport incondicionalment i aquest gest ha estat una gran sorpresa per a tots.