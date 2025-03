Patricia Pardo destapa la veritable cara d'Ana Rosa Quintana: 'Sempre ha estat...'

Patricia Pardo se sincerava aquesta setmana en una entrevista sobre la seva trajectòria professional com a periodista. La dona de Christian Gálvez, que porta ja 15 anys connectant en directe cada dia amb l'audiència, es referia a la persona que va confiar en ella des del principi. "L'actualitat a Ana Rosa sempre ha estat duríssima, amb temes molt exigents i una competitivitat bestial, sobretot amb Espejo Público i Antena 3", reconeixia la gallega.

Patricia recorda bé els seus inicis com a reportera en actualitat. Després va fer el salt a col·laborar en plató, i finalment va assumir les substitucions d'estiu d'Ana Rosa, "allà és on realment t'endureixes", assenyalava la popular comunicadora.

Una feina complicada que segons ella al principi "fa vertigen, però et dona moltes taules". Amb tot, la presentadora de Vamos a ver reconeix que està envoltada dels "millors, tant col·laboradors com presentadors". Per a ella, a més d'Ana Rosa, noms com Màximo Huerta o Joaquín Prat han estat mestres, dels quals admet ha après molt.

Patricia Pardo ha explicat com és treballar amb Ana Rosa Quintana

Al llarg de la xerrada, Pardo insistia en el sacrifici, esforç i perseverança que hi ha en la seva carrera. "Ningú m'ha regalat res i he deixat moltes coses pel camí", sentenciava.

En una entrevista anterior, Patricia Pardo es referia a la que va ser la seva mentora. Durant anys Quintana va confiar en la gallega perquè la substituís a l'estiu o durant la seva baixa per malaltia. Tot i així, la dona de Christian Gálvez reconeixia que "Ana Rosa no té substitut possible".

El cert és que entre ambdues periodistes regna la sintonia i una amistat que va més enllà de la petita pantalla. "Soc vehement, de metxa curta, però això a ella li agrada. Empatem bé", comentava sobre el seu dia a dia amb Ana Rosa.

En l'actualitat, Patricia Pardo es posa davant de la càmera cada dia per presentar juntament amb Joaquín Prat l'espai Vamos a ver. Un magazín que a la gallega li exigeix més exposició i implicar-se més en els temes.

Patricia Pardo se sincera sobre el que li agradaria fer en el futur

Aquest format, si bé provoca que faci alguna reflexió en públic, després té altres conseqüències com les crítiques que no sempre són constructives. "Tothom pot opinar i estem per aprendre, però no quan és criticar per criticar", es queixava Pardo.

Tot i així, reconeixia que, si bé l'exposició professional la porta bé, no succeeix el mateix amb l'àmbit personal. "És una cosa en la qual no vull entrar, em vull mantenir al marge", explicava sobre el que suposa haver-se convertit en un personatge públic.

Agraïda en mirar enrere, Patricia deixava caure que li agradaria "el dia de demà que em donin una oportunitat de tenir un programa". Una possibilitat que espera que arribi en algun moment i en la qual estaria "disposada a donar-ho tot".