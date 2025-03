Gerro d'aigua de Marc Ribas a milers de catalans: ‘No serveix, no hi ha res pitjor…’

Marc Ribas és un dels xefs més populars a Catalunya. Amb una carrera que abasta des de programes de televisió fins a la gestió del seu restaurant a Terrassa, ha aconseguit consolidar-se com una de les figures més destacades del panorama. La seva passió per la cuina va néixer quan era molt jove i, amb el temps, ha assolit un gran èxit.

No obstant això, el seu últim missatge ha sorprès a molts. En una recent entrevista al podcast La pròrroga, Marc Ribas va parlar sobre la seva visió del fitness i la importància de la disciplina. Les seves paraules, encara que sinceres, han estat un gerro d'aigua freda per a aquells que creuen que la motivació és la clau de l'èxit.

La disciplina, clau al gimnàs

Marc Ribas ha compartit en diverses ocasions el seu amor per l'esport, que ha estat part de la seva vida des de jove. Malgrat portar una agenda atapeïda, ha trobat temps per mantenir-se en forma, amb una rutina que inclou entrenament físic des dels 13 anys. En la seva última intervenció, el xef va parlar sobre el que, segons ell, realment importa quan es tracta de fer exercici.

Per a Ribas, la motivació és una cosa que, a llarg termini, no té l'impacte esperat. “La motivació per anar al gimnàs no serveix, no hi ha res pitjor que un ximple motivat”, va comentar. En la seva opinió, el que marca la diferència de veritat és la disciplina: “L'únic que funciona és la disciplina, fer el que més odies com si t'agradés”.

Aquestes paraules van ser un missatge clar per a aquells que depenen de l'entusiasme momentani per mantenir-se en forma. Ribas no va dubtar a recalcar que la veritable constància arriba quan s'assumeix l'exercici com una obligació diària.

El repte d'una vida saludable i equilibrada

A més dels seus consells sobre l'exercici, Marc Ribas va parlar sobre la importància de portar una alimentació saludable. Encara que molts recorren a dietes estrictes, el xef defensa que el veritable canvi està en “assimilar el que mengem”. “No som el que mengem, sinó el que som capaços d'assimilar menjant”, va explicar, subratllant que la clau és la qualitat dels aliments, no les restriccions alimentàries que ens posem.

Ribas sosté que portar una vida saludable no significa fer sacrificis dràstics. La clau està a mantenir una alimentació equilibrada que permeti gaudir dels aliments de manera sana. Segons el xef català, l'obsessió per assolir metes de salut mitjançant dietes restrictives pot ser frustrant, ja que el que realment importa és la constància i la paciència.

Encara que les seves declaracions puguin semblar dures per a aquells que busquen una motivació immediata, la veritat és que la clau de l'èxit està en la disciplina. La veritable transformació arriba quan es prioritzen els hàbits saludables a llarg termini i no les solucions ràpides.