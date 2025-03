Aturen 'Espejo Público' i confirmen una cosa de Gonzalo Miró: 'És una cosa...'

Gonzalo Miró torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, i tot arran de l'últim que ha succeït al plató d'Espejo Público. Susanna Griso ha frenat en directe el seu programa per confirmar una dada privada sobre el seu company, una cosa que no li ha sentat del tot bé: "És una cosa…"

No hi ha cap dubte que, cada vegada que el periodista participa en aquest matinal, els debats s'omplen de divertides anècdotes i petits enfrontaments amb els seus companys. I prova d'això és el que ha passat aquest mateix divendres, 21 de març, entre ell i la presentadora de televisió.

Aquest matí, Gonzalo Miró ha acudit a Espejo Público en qualitat de col·laborador, moment en què ha tingut l'oportunitat de compartir la seva opinió sobre els diferents temes del dia.

No obstant això, el que menys s'esperava era la "traïció" que ha rebut per part de Susanna Griso en ple directe. I és que la presentadora de televisió no ha tingut cap problema a deixar al descobert una dada personal del seu company de plató.

Després de posar fi a la seva secció política, la comunicadora ha rebut el seu nou equip de col·laboradors per comentar les novetats meteorològiques amb Roberto Brasero.

En aquell moment, el programa ha posat el focus en les difícils circumstàncies que es viuen actualment a Madrid a causa de la preocupant crescuda del riu Manzanares. No obstant això, ha estat just després d'analitzar aquesta informació quan Susanna ha confirmat una inesperada dada sobre Gonzalo Miró.

La presentadora d'Espejo Público desvela una dada sobre la vida de Gonzalo Miró

Després d'informar sobre l'actual situació a la capital, Espejo Público ha centrat la seva atenció en altres zones afectades pel temporal. Tal com han assegurat, un dels punts més impactats ha estat la localitat gaditana de Jerez de la Frontera.

Per aquest motiu, un equip del programa s'ha desplaçat fins allà per oferir l'última hora sobre els efectes de Martinho. En aquell moment, quan la reportera estava a punt de finalitzar la seva connexió, Susanna Griso ha entrat en escena per desvelar una inesperada dada sobre la vida privada de Gonzalo Miró.

"Emporta't, Gonzalo, el paraigua a Jerez", ha assegurat la presentadora d'Espejo Público, deixant més d'un sense paraules. "Que te n'has d'anar en les pròximes hores, eh?", ha afegit entre rialles.

Una confessió que ha agafat totalment desprevingut a Gonzalo Miró, una cosa que immediatament s'ha notat en el seu rostre. No obstant això, i malgrat la reacció del seu company, Susanna Griso ha decidit fer un pas més enllà.

"No ho havia de dir, oi?", li ha preguntat al col·laborador, qui no ha pogut evitar quedar-se atònit davant la indiscreció de la presentadora.

Però lluny d'intentar desviar l'atenció, Gonzalo Miró ha decidit contraatacar: "És una cosa... Parlem d'on anem cadascú?, parlem d'on anem cadascú?"

No obstant això, tot apunta que les seves amenaces no han estat suficients per silenciar Susanna Griso. "Llenguarut. Jo no ho puc dir", ha tancat així la seva última i divertida discussió.