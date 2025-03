El secret que amaguen Amancio Ortega i Marta Ortega: les dades són clares

Amancio Ortega i la seva filla, Marta Ortega, tornen a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi quedat al descobert un dels seus secrets millor guardats.

No hi ha dubte que el propietari d'Inditex s'ha convertit en un dels magnats més importants, tant a nivell nacional com mundial. Motiu pel qual, sens dubte, els seus beneficis no deixen d'augmentar any rere any.

Ara, ha quedat al descobert una dada sobre Amancio Ortega i la seva filla, Marta Ortega: la suma de diners que cobraran aquest any pel creixement de la seva empresa.

Tal com s'ha confirmat, Inditex va assolir un benefici net rècord de 5.866 milions d'euros el 2024. Una xifra que suposa un 9 % més que l'any anterior.

A més, la companyia ha informat que el seu Consell d'Administració li proposarà a la Junta General d'Accionistes un augment del dividend. Aquest increment seria del 9 % per a l'exercici 2025, la qual cosa suposa fins a 1,68 euros per cada acció.

Una pujada que, irremeiablement, tindrà un impacte directe en Amancio Ortega i la seva filla, Marta Ortega. Tant és així que, aquest any, els seus guanys augmentaran de manera considerable.

Surten a la llum els secrets d'Amancio Ortega i la seva filla, Marta Ortega

Avui dia, el fundador d'Inditex, Amancio Ortega, posseeix el 59,29 % de la companyia. Per això, amb aquest increment, rebrà 3.104 milions d'euros més que l'any passat. Quantitat que supera els beneficis de gairebé 30 de les 35 empreses de l'Ibex, entre elles IAG (Iberia), Aena, Naturgy i Endesa.

Per la seva banda, Marta Ortega, actual presidenta de la companyia, posseeix el 0,0014 % del capital, tal com es pot veure en l'últim Informe Anual de Govern Corporatiu. Una participació que està valorada en 2,2 milions d'euros.

Per això, aquest any, la filla d'Amancio Ortega rebrà pels dividends 3,6 milions d'euros. A més, a aquesta quantitat cal sumar-li el seu salari com a presidenta de la firma gallega, el qual es va mantenir sense canvis l'any passat: un milió d'euros.

No obstant això, Marta Ortega i el seu pare no són els únics que es beneficiaran d'aquest augment del 9 %. I és que hi ha un altre membre de la família que posseeix una gran quantitat d'accions.

Sandra Ortega, la filla gran del magnat, posseeix el 5,053 % d'Inditex, una participació molt més gran que la de la seva germana, la qual cosa equival a aproximadament 157,48 milions d'euros. Per aquest motiu, aquest any, la primogènita d'Amancio Ortega rebrà al voltant de 264,5 milions d'euros en dividends.