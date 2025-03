Increïble el que ha passat amb Gonzalo Miró i Mariló Montero a 'Espejo Público'

Gonzalo Miró i Mariló Montero han revolucionat el plató d'Espejo Público amb l'últim conflicte que han protagonitzat en ple directe. Tots dos col·laboradors s'han enredat en una acalorada discussió arran d'un dels temes més destacats del dia.

Aquest matí, aquest programa d'Antena 3 ha dedicat part de la seva emissió a comentar totes les novetats relacionades amb el germà de Pedro Sánchez. Tal com ha transcendit en les últimes hores, la jutgessa ha tornat a cridar a declarar David Sánchez en qualitat d'investigat.

Aquest procediment es durà a terme el pròxim 25 d'abril en considerar que pot estar involucrat en dos nous possibles delictes de tràfic d'influències i prevaricació.

Com era d'esperar, aquesta notícia no ha passat per res desapercebuda entre els col·laboradors d'Espejo Público. No obstant això, i malgrat que tots han compartit els seus diferents punts de vista, Gonzalo Miró i Mariló Montero han aconseguit convertir-se en el centre de totes les mirades.

Tots dos comunicadors s'han enredat en una acalorada discussió a favor i en contra de David Sánchez. Tant és així que, mentre la periodista ha sentenciat el suposat “tràfic d'influències” dut a terme pel president del Govern, el seu company ha fet tot el possible per defensar-lo.

Gonzalo Miró i Mariló Montero s'enfronten durant l'última emissió d'Espejo Público

Mariló Montero no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de qüestionar “l'endollisme en la política” a nivell general. No obstant això, no ha trigat a centrar-se en el cas del germà de Pedro Sánchez.

“Parlant d'això. És tràfic d'influències, Gonzalo Miró, i això està prohibit.[…]Jo sé que et fa molt de mal i que buscaràs arguments per defensar-lo”, li ha dit al seu company de feina.

Com era d'esperar, Gonzalo Miró no ha trigat a recordar-li que l'actual problema de David Sánchez no té res a veure amb el president del Govern. “Però que no era president”, li ha recordat, visiblement molest.

No obstant això, i lluny de donar el seu braç a tòrcer, Mariló Montero ha tornat a destacar que es tracta d'un “tràfic d'influències”. “I col·loca el marit, el germà, la dona”, ha afegit a continuació.

En aquest moment, i en veure que Gonzalo Miró no era capaç de convèncer la comunicadora, Iñaki ha decidit entrar en la discussió per ajudar el seu company de plató:

“El germaníssim de qui? Ell no era president quan sorgeix[el conflicte]. En aquells moments era un home de Susana Díaz, mai oblidem això. El que esteu parlant del 2022-2024 és un cas diferent que no té res a veure… Aquí no té res a veure Pedro Sánchez”.

A més, Iñaki ha volgut deixar clar que, “en tot cas, és un tràfic d'influències del germà”. “Pedro Sánchez, fins ara, no té cap vinculació amb aquest cas”, ha aclarit.

Finalment, i en un intent per donar pes als seus arguments, tant Gonzalo Miró com Iñaki han tret a col·lació el tema d'Isabel Ayuso i les mascaretes de la pandèmia. Mencionant així l'exlíder del PP, Pablo Casado.

“Però si és moralment assumible contractar, mentre... Què va dir Pablo Casado? Amb l'administració de la teva germana… Això ho va dir el propi líder del Partit Popular”, ha assegurat Gonzalo. “I el van fer fora precisament per això”, ha sentenciat Mariló Montero.