Primeres paraules del cap de 'Supervivientes' sobre els privilegis de Terelu Campos

El director de Supervivientes 2025, Juanra Gonzalo, ha parlat per primera vegada sobre la polèmica de Terelu Campos i els privilegis que ha rebut. La presentadora s'ha convertit en una de les figures més comentades del programa, generant opinions dividides sobre la seva permanència a l'illa. La controvèrsia va sorgir després que Makoke insinués que Terelu abandonava la platja quan les càmeres no estaven gravant, cosa que va provocar un gran enrenou.

Davant les especulacions, el director del programa ha volgut aclarir la situació i defensar a Terelu Campos. En declaracions al portal Bluper, Gonzalo ha assegurat que la col·laboradora està fent un esforç enorme i que la seva participació en el reality és un veritable repte personal. Ha recordat que Terelu ha passat recentment per un procés mèdic complicat i que les seqüeles de les seves intervencions quirúrgiques limiten la seva mobilitat, impedint-li realitzar certes activitats físiques.

Segons el director del programa, Terelu va arribar a Hondures amb el propòsit de provar-se a si mateixa i desafiar els seus propis límits. Des de l'inici del reality, ha mostrat el seu compromís amb l'experiència, fins i tot quan el seu estat físic li ha dificultat algunes proves. Encara que en un principi havia decidit no realitzar l'icònic salt des de l'helicòpter, finalment va canviar d'opinió i va sorprendre a tots amb la seva valentia.

En relació amb les acusacions de Makoke, el director ha explicat que Terelu sí que ha sortit de la platja en algunes ocasions, però sempre per motius mèdics. Ha assegurat que això no implica cap tracte de favor ni un avantatge respecte a la resta dels concursants. Les sortides s'han dut a terme sota la supervisió de l'equip mèdic del programa, garantint que la presentadora pugui seguir endavant sense posar en risc la seva salut.

El polèmic concurs de Terelu Campos

A més, Gonzalo ha volgut destacar la professionalitat de Terelu Campos i la seva actitud en el reality. Ha afirmat que la seva presència a l'illa està aportant molt al concurs, tot i que la seva aportació no sigui tan física com la d'altres participants. Segons les seves paraules, Terelu és conscient de les seves limitacions, però està trobant altres formes de contribuir al desenvolupament del programa i de connectar amb els seus companys.

La producció del reality insisteix que cap concursant rep un tracte de favor i que tots han d'enfrontar-se a les mateixes condicions. En el cas de Terelu, la seva situació particular ha requerit algunes mesures especials, però això no significa que la seva estada a l'illa sigui més fàcil que la dels altres. De fet, la seva participació és un desafiament constant per a ella, tant a nivell físic com emocional.

Des que va començar Supervivientes 2025, la filla de María Teresa Campos ha estat una de les concursants més comentades. La seva presència en el reality ha despertat tant suport com crítiques, i el seu rendiment continua sent objecte de debat. Tot i les opinions dividides, Gonzalo creu que la seva participació és un exemple de valentia i superació.

El director ha conclòs les seves declaracions assegurant que Terelu Campos segueix endavant amb la seva aventura a Hondures i que, malgrat les dificultats, està donant el millor de si mateixa. El seu pas per Supervivientes és una experiència única per a ella i un repte que està disposada a afrontar fins al final.