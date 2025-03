Molt fort: Leticia Requejo revela per què no ha pogut concursar a 'Supervivientes'

Leticia Requejo ha desvelat recentment la veritable raó per la qual no és una de les concursants de l'actual edició de Supervivientes. La periodista, actual col·laboradora de TardeAR, explicava que va ser una persona la que va impedir que s'embarqués en el citat reality. "Ana Rosa em va dir que preferia que no hi anés", deixava caure Leticia Requejo, confirmant que va ser la veterana periodista qui li havia tret aquesta idea del cap.

Requejo, que va fitxar el gener de 2018 com a redactora i reportera de El Programa de Ana Rosa, tot i així no tanca la porta a intentar-ho en pròximes edicions. "Ara no, però en uns anyets...", deixava caure donant a entendre que la idea de participar a Supervivientes l'atrau.

Leticia Requejo explica la raó per la qual no ha anat a Supervivientes

Fa uns mesos Leticia Requejo concedia una entrevista en la qual repassava els seus inicis a Telecinco. Segons el seu testimoni, li va costar adaptar-se a posar-se davant de la càmera. "Em semblava molt diferent del carrer", assegurava sobre la seva feina anterior com a reportera.

Ara, anys després de començar a treballar amb Ana Rosa Quintana, Leticia reconeix que és un honor treballar amb ella. "Estic molt agraïda, per a mi sempre ha estat un referent, he crescut a casa meva veient-la", deia molt sincera.

Requejo no oblida que la presentadora va apostar per ella des del primer moment. "Hi ha hagut vegades que he pogut donar informacions que companys han posat en dubte i Ana Rosa sempre ha cregut en mi", recordava.

Després de tants anys juntes entre ambdues comunicadores hi ha un vincle tan estret, que fins i tot li demana consell en el terreny amorós. "Em diu «centra't una mica, tens 34 anys...»", confessava en la citada xerrada.

Leticia Requejo manté un estret vincle amb Ana Rosa Quintana

No és d'estranyar, llavors, que la tertuliana hagi demanat opinió a Ana Rosa sobre la possibilitat de viatjar fins a Hondures. El consell que li ha donat és que almenys per ara es quedi a terra. Caldrà esperar per veure si en la pròxima edició Quintana considera adequat que Leticia Requejo es converteixi en concursant del citat reality.

"Ella ja em coneix", reconeixia, deixant clar que després de tants anys i tantes hores de plató hi ha pocs secrets entre elles. Tal és el nivell de confiança, que Requejo va arribar a dir que la presentadora de El Programa de Ana Rosa haurà de donar-li el vistiplau a un potencial nuvi.

A l'espera de saber si més endavant es posarà la samarreta de Supervivientes, per ara la periodista s'encarrega de narrar diàriament el que succeeix en el reality. Sense pèls a la llengua, Leticia Requejo ja ha desemmascarat més d'un concursant que volia donar una cara davant l'audiència ocultant com és en realitat.

Veurem què succeeix quan a ella li toqui en primera persona viure aquesta experiència en un medi hostil i amb les càmeres atentes a tots i cadascun dels seus moviments.