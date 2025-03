Ja està confirmat: la decisió de Sergio Ramos i Pilar Rubio sobre la seva relació

Després de setmanes d'especulacions, ha quedat al descobert la important decisió que han pres Sergio Ramos i Pilar Rubio sobre la seva relació sentimental. Una dada que la presentadora de televisió ha revelat sense adonar-se'n a través de les seves xarxes socials.

Va ser el passat 10 de febrer quan el jugador de futbol va començar la seva nova etapa esportiva a l'equip mexicà, els Rayados de Monterrey. Després de més de vuit mesos sense destí, aquell dia es va celebrar la seva presentació oficial, esdeveniment que la seva dona no es va perdre per res del món.

Pilar Rubio no va trigar a agafar un avió juntament amb els seus quatre fills per estar al costat de Sergio Ramos en aquest moment tan important de la seva carrera. No obstant això, dies després, va tornar a Espanya per seguir complint amb les seves obligacions.

Un distanciament que ha fet saltar totes les alarmes al voltant d'aquest mediàtic matrimoni. Tant és així que els rumors de crisi no han deixat de ressonar amb força, especulacions que han estat desmentides per la mateixa Pilar Rubio.

Ara, la presentadora de televisió ha deixat al descobert la important decisió familiar que ha pres. I és que, a jutjar per la seva última publicació a Instagram, tot apunta que no vol instal·lar-se definitivament a Mèxic juntament amb Sergio Ramos.

Surten a la llum la decisió que han pres Sergio Ramos i Pilar Rubio sobre la seva relació sentimental

Encara que en aquestes setmanes ha hagut de viatjar en diverses ocasions, després de la presentació de Sergio Ramos, Pilar Rubio i els seus fills porten un temps instal·lats a la ciutat de Monterrey.

No obstant això, l'últim vídeo que la madrilenya ha compartit al seu compte oficial d'Instagram ha deixat al descobert l'última i reveladora decisió que ha pres aquest mediàtic matrimoni.

Segons sembla, Pilar Rubio encara no té una residència fixa allà, un detall que podria significar que entre els seus plans no està establir de forma definitiva la seva residència a Mèxic. Una cosa que sí va fer fa anys quan Sergio Ramos va haver de mudar-se a París.

Al vídeo que ha compartit a Instagram, podem veure la presentadora de televisió seleccionant fruites típiques de la zona en un supermercat per després provar-les juntament amb els seus fills.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació és el lloc on està gravat. Segons s'aprecia, Pilar Rubio i els seus fills estan en el que sembla ser la suite d'un hotel, cosa que indicaria que encara no han trobat una casa on instal·lar-se.

La madrilenya sembla tenir-ho clar, ja que actualment compta amb diversos compromisos professionals a Espanya i no té intenció de renunciar a cap. Cal recordar que la dona de Sergio Ramos és part del jurat de El Desafío i també participa a Maestros de la Costura.

Tot i així, tot indica que tant Pilar Rubio com el futbolista faran tot el possible per reunir-se amb freqüència, viatjant entre Madrid i Mèxic sempre que les seves agendes ho permetin.