Sorpresa a Telecinco pel que ha fet Amador Mohedano amb Leticia Requejo

El passat dilluns, el programa TardeAR va sacsejar Telecinco amb una informació exclusiva sobre Amador Mohedano. La notícia ha causat un gran enrenou a la cadena i entre els seguidors de l'univers mediàtic de la família Jurado.

El programa va contactar amb Marta Amaya, qui va ser suposada amant d'Amador durant el seu matrimoni amb Rosa Benito. L'artista no va dubtar a parlar clar sobre la seva relació amb Amador Mohedano i les pràctiques laborals que, segons ella, ell duia a terme als concerts de Rocío Jurado.

Marta Amaya va assegurar que Amador Mohedano els feia treballar sense donar-los d'alta a la Seguretat Social: "No ens donava d'alta. Si jo vaig a demanar una vida laboral i tinc 20 dies de 10 anys amb Rocío, doncs tu em diràs, ens ha robat", va confessar. Les seves declaracions van ser un gerro d'aigua freda per als seguidors de la família i han obert un nou front per a Amador Mohedano.

A Telecinco es dona l'última hora sobre Amador Mohedano

Però no va ser l'única acusació. Amaya va insistir que Mohedano va estafar a moltes persones: "Només els músics eren 70 persones, jo anava de la part flamenca, només jo no", va revelar. Un testimoni demolidor que posa en dubte la gestió laboral d'Amador Mohedano en aquells anys.

Per si no fos prou, la ballarina també va confirmar haver mantingut un affaire amb ell i que fa anys que no mantenen contacte. Amb aquestes paraules, Amaya va destapar una altra faceta desconeguda de l'exmarit de Rosa Benito.

Però el moment de major tensió va arribar quan la col·laboradora Leticia Requejo va intentar contactar amb Amador Mohedano en directe. La resposta del germà de Rocío Jurado va deixar a tothom sense paraules. "Amador Mohedano està molt enfadat, diu que ella és una pocavergonya i m'ha penjat el telèfon", va relatar Requejo davant la sorpresa generalitzada del plató.

Impacte a Telecinco pel que ha fet Amador Mohedano amb una col·laboradora

Ningú esperava aquesta reacció. La seva entrevista a ¡De Viernes! semblava haver acostat postures amb la cadena, però la seva actitud amb la periodista de Telecinco ha causat un gran impacte entre els seguidors de la cadena. Penjar el telèfon en directe ha estat interpretat com un gest de menyspreu cap al programa i la seva audiència.

Al plató de TardeAR la reacció va ser immediata. Els col·laboradors no donaven crèdit al que havia passat. L'audiència, per la seva banda, va esclatar a les xarxes socials, opinant sobre el gir inesperat en l'actitud d'Amador.

L'escàndol està servit. Telecinco continua analitzant la informació i no es descarten noves revelacions. Parlarà Amador Mohedano per donar la seva versió? Respondrà a Marta Amaya? El temps ho dirà.