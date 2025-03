Gerro d'aigua freda per a Margarida de Dinamarca: l'error que no pot tornar a cometre

La Casa Reial danesa ha actualitzat les fotografies oficials de Joaquim i Marie de Dinamarca. La parella viu allunyada dels focus reials a Washington, tanmateix, continua sent molt estimada per la monarquia danesa.

Les noves imatges, preses l'1 de gener al Palau d'Amalienborg, mostren la princesa i el seu marit lluint un posat elegant. Destaca la princesa Marie pel seu majestuós vestit i una joia molt especial: la tiara floral que li presta la reina Margarida II.

Margarida de Dinamarca no pot tornar a fer això

El que crida l'atenció d'aquestes fotografies no és només l'elegància de la parella, sinó la tiara floral que porta Marie. Aquesta peça de diamants, que la princesa va usar també el dia del seu casament, té un valor sentimental i simbòlic molt especial.

Es tracta d'una tiara que la reina va prestar a Marie en el seu enllaç amb el seu fill Joaquim. Però aquest gest ve amb una condició: la tiara és un préstec i no una propietat, com va passar amb la tiara Alexandrine, que Margarida va cedir a la primera esposa del seu fill.

La raó darrere d'aquest préstec està relacionada amb el divorci entre Joaquim i Alexandra, quan la tiara va ser lliurada a l'exdona de Joaquim després de la seva separació. Aquest succés no va ser ben rebut per Margarida, qui no va voler que es repetís la mateixa situació.

D'aquesta manera, després de la separació, Alexandra es va quedar amb una de les joies més valuoses de la corona. Això va provocar una clara irritació en Margarida II, qui va decidir que la tiara floral de la princesa Dagmar, que Marie havia lluït a la seva boda, no seguiria el mateix destí.

Un préstec amb molt simbolisme

Així, la reina Margarida de Dinamarca va deixar clar que la tiara floral és només un préstec per a Marie. Un fet que assegura que la peça de joieria mai sortirà del nucli familiar reial. D'aquesta manera, Margarida evita futurs conflictes dins de la família reial danesa.

El préstec d'aquesta tiara, un símbol d'unió i continuïtat en la família reial, s'ha convertit en una mostra de prudència per part de la reina. Evitant un possible error que podria haver entelat la imatge de la corona en el futur.

Per ara, Marie continuarà lluint aquesta joia en esdeveniments oficials. I és que la peça no només embelleix la princesa, sinó que també és testimoni de les decisions preses per la reina Margarida per protegir el llegat de la monarquia.