Les fermes paraules del xicot de Miguel Frigenti sobre Óscar Landa: 'Això és una…'

Núa, el xicot de Miguel Frigenti, ha tornat a trencar el silenci per pronunciar-se sobre el vincle que s'ha generat entre el periodista i Óscar Landa dins de GH Dúo. Sense pèls a la llengua, el jove ha compartit públicament unes fermes paraules al respecte: "Això és una ximpleria".

Des del primer moment en què van posar un peu a la casa de Guadalix de la Sierra, aquests dos concursants han estat pràcticament inseparables. Tant és així que els rumors sobre el possible flirteig que, segons alguns, existeix entre ells no han trigat a fer-se cada vegada més grans.

Unes especulacions que van augmentar de manera considerable després del divertit petó que van protagonitzar Miguel Frigenti i Óscar Landa durant una prova setmanal. No obstant això, Núa sempre s'ha mostrat de lo més comprensiu i relaxat davant aquesta situació.

Però, ara, tot apunta que la relació entre aquests dos concursants de GH Dúo ha canviat de manera significativa. Davant aquesta situació, Núa no ha tingut cap problema en trencar el seu silenci per dir unes fermes paraules sobre ambdós.

"Això és una ximpleria", ha assegurat l'actual parella sentimental de Miguel Frigenti, en relació amb els suposats acostaments que ha tingut el seu xicot amb Óscar Landa fins a la data.

Durant aquestes setmanes, molts han especulat amb la possibilitat que Miguel Frigenti tingui una relació oberta amb la seva parella. Dada que justificaria l'actitud que ha mostrat Núa des del primer moment.

No obstant això, el passat 6 de febrer, el defensor del periodista va desmentir completament aquesta informació durant la gala de GH Dúo: "No és parella oberta. Parella oberta és quan cadascú fa alguna cosa per separat i no s'ho diuen..."

No obstant això, el que més va cridar l'atenció de Carlos Sobera va ser que digués que entre ells no hi havia res més que una amistat. "Com que no? Si ho estic veient jo, que estic cec", li va dir el presentador a Núa molt sorprès. "Jo el que sé és que està fent un bon concurs i això és una ximpleria", li va respondre el xicot de Miguel Frigenti.

A més, uns dies després, ha tornat a pronunciar-se davant les càmeres del programa sobre el petó que van protagonitzar la seva parella i Óscar Landa durant l'última prova setmanal:

"Em posen un vídeo amb una música i dic: 'Això no és el que està fent Miguel'. Miguel ho va fer en un moment puntual, però al final, s'ha fet un petó amb Javi, amb tothom... És molt de fer-se petons amb tothom de broma".

No obstant això, avui dia, la relació d'Óscar Landa i el col·laborador de televisió s'ha refredat encara més. I tot arran de l'última decisió que ha pres el genet de compartir la suite amb Maica i no amb ell.