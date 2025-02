Ana Rosa Quintana impacta amb l'última hora sobre el judici d'Anabel Pantoja

Ana Rosa Quintana ha il·luminat un nou gir en el cas judicial que involucra a Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez. En l'última emissió d'El Programa de Ana Rosa, la periodista ha informat que ambdós han optat per estratègies legals diferents en el judici. Aquesta última hora ha generat un seguit de comentaris i especulacions.

Un dels aspectes més cridaners del cas és la decisió d'Anabel i David de comptar amb defenses independents. Encara que aquesta elecció ha sorprès molts, Ana Rosa Quintana ha volgut normalitzar la situació, assegurant que és quelcom habitual en procediments judicials d'aquest tipus. "És lògic que cadascú tingui el seu propi advocat, encara que les seves estratègies puguin estar alineades", comenta en el seu programa.

Tots han quedat impactats, ja que la informació publicada fins a la data era una altra. En el seu moment es va dir que Anabel i el seu xicot caminaven junts.

L'advocada Beatriz Uriarte ja havia abordat aquest tema fa uns dies a les seves xarxes socials, explicant que aquesta separació de defenses no implica necessàriament que hi hagi un enfrontament. Segons l'experta, la presència de dos advocats permet una major flexibilitat a l'hora de realitzar els interrogatoris i estructurar la defensa. Ana Rosa ha reforçat aquest punt, destacant que no s'ha d'interpretar com una ruptura dins de la parella ni com una estratègia per inculpar-se mútuament.

Un altre punt que ha cridat l'atenció en els últims dies és la separació física entre Anabel i David. Mentre la influencer roman a Canàries amb la seva filla, el fisioterapeuta ha tornat a Còrdova per reprendre la seva feina. Aquest fet ha desfermat especulacions sobre una possible crisi en la parella, rumors que Ana Rosa Quintana ha intentat desmentir amb el seu característic to analític.

"És normal que cadascú continuï amb la seva vida laboral", assenyala la presentadora. "No significa que hi hagi problemes entre ells, simplement estan complint amb les seves obligacions".

Ana Rosa ha fet èmfasi en el fet que David Rodríguez, com que és autònom, necessita reprendre la seva activitat per garantir la seva estabilitat econòmica. "Tenen una filla i responsabilitats que atendre. La vida continua", afegeix.

Ana Rosa Quintana ha estat molt clara

Des que es va fer pública la investigació en la qual estan involucrats, han sorgit múltiples teories. Alguns han suggerit que la distància geogràfica podria ser indicativa de problemes interns, mentre que altres insisteixen que la parella segueix unida. Ana Rosa ha estat clara al respecte: "Han desmentit qualsevol tipus de crisi i no hi ha motius reals per pensar el contrari".

Els rumors no han cessat, i el retorn de David a Còrdova ha servit com a combustible per a aquells que creuen que la relació està passant per un moment delicat. No obstant això, ni Anabel ni David han donat senyals públics de distanciament sentimental. Al contrari, les seves declaracions han anat en la línia de reafirmar el seu compromís com a parella i com a pares.

La gran incògnita ara és com es desenvoluparà el procés judicial i quin impacte tindrà en la vida d'Anabel Pantoja. Amb estratègies de defensa independents, la influencer i la seva parella hauran d'afrontar les pròximes fases del judici amb cautela. Ana Rosa Quintana ha insistit que és massa aviat per treure conclusions i que caldrà esperar a veure com evolucionen els esdeveniments.

El judici continua, i amb ell, la incertesa sobre el destí de la parella. Ana Rosa Quintana seguirà informant sobre cada gir d'aquesta història que manté en suspens als espectadors.