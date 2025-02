Tot canvia amb la notícia que Vanessa i Javier han anunciat durant 'GH Dúo'

Durant l'emissió de l'última gala de GH Dúo, Vanessa i Javier han anunciat una important notícia que sens dubte ha suposat un abans i un després en el reality. La concursant gallega, amb el suport del seu marit, ha explicat la raó per la qual va decidir retirar la seva candidatura a la repesca.

Dimarts passat, 4 de febrer, el format ho tenia tot llest perquè tant ella com Manuel Cortés i Àlex Ghita tornessin a la casa de Guadalix de la Sierra. Allà lluitarien durant 48 hores per tornar a convertir-se en concursants de ple dret.

No obstant això, minuts abans d'emprendre el seu viatge, Vanessa va decidir abandonar la competició després que el seu últim atac de gelosia s'apoderés d'ella. Tant és així que, fins i tot, va haver de ser atesa per l'organització de GH Dúo.

Com era d'esperar, aquesta decisió no va ser molt ben acceptada per alguns seguidors del format. I molt menys després que, uns dies abans, assegurés en aquell mateix plató que li semblava "una falta de respecte" la decisió que havia pres Javi d'abandonar el concurs:

"Òbviament, hi ha coses que no m'han agradat. Primerament, que no valori el concurs en què està... Em sembla una falta de respecte cap a tot l'equip. Per a mi sí que era el meu somni".

Ara, Vanessa i Javier han tornat al plató de GH Dúo i han tornat a pronunciar-se sobre tota aquesta polèmica. Durant la gala d'aquest dijous, 6 de febrer, Carlos Sobera ha aprofitat l'ocasió per saber com es troben en aquests moments.

Vanessa i Javier ho canvien tot amb l'última notícia que han compartit a GH Dúo

En un primer moment, i amb total sinceritat, Vanessa ha parlat sense embuts sobre com es troba actualment la seva relació amb Javi. Tal com li ha confessat al presentador de GH Dúo, "hi va haver temps millors, podria haver-hi pitjors".

"Està la cosa que ha d'arreglar-ho molt bé, hi ha moltes fissures que ha de reparar", ha afegit a continuació. D'aquesta manera, la gallega ha tornat a posar sobre la palestra la desconfiança i el descontentament que ha generat en relació amb algunes de les actituds del seu marit.

Després de tancar el tema relacionat amb els seus problemes matrimonials, Carlos Sobera ha volgut centrar-se en la decisió que va prendre Vanessa d'abandonar la repesca. Sense embuts, el presentador li ha preguntat si es penedeix de la decisió que va prendre, qüestió que la gallega no ha trigat a aclarir.

"En part sí, òbviament", ha assegurat la dona de Javi. I és que, malgrat que dimarts es va mostrar de la més convençuda, ara ha reconegut que es penedeix d'haver pres aquesta decisió en ple atac de gelosia.

A més, Vanessa ha aprofitat l'ocasió per explicar el principal motiu pel qual finalment va decidir abandonar la repesca de GH Dúo. "Jo allà em vaig sentir malament", ha assegurat, posant el focus en el desagradable moment que va viure en plató.

Per la seva banda, Javi també ha volgut pronunciar-se sobre el punt en què actualment es troba el seu matrimoni: "Va millor. Afortunadament, jo a nivell moral estic una mica millor".