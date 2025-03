Filtren imatges de Carmen Lomana amb Jesús Arroyo i tothom es fixa en aquest detall

Carmen Lomana s'ha convertit en el centre de totes les mirades arran de la filtració d'unes imatges en què apareix juntament amb Jesús Arroyo, la seva nova il·lusió. Instantànies que han cridat poderosament l'atenció per un petit detall: la socialité ha decidit no amagar-se més.

Com tots sabem, el nom d'aquesta coneguda col·laboradora de televisió va saltar als mitjans de comunicació gràcies al seu matrimoni amb Guillermo Capdevila. No obstant això, després de la seva defunció, poc s'ha sabut de la vida sentimental de la seva esposa.

Però ara, i malgrat la seva discreció, Europa Press ha aconseguit captar en exclusiva unes romàntiques imatges de Carmen Lomana amb Jesús Arroyo pels carrers de Madrid.

Segons ha confirmat aquesta agència de notícies, la parella va sortir de l'habitatge de l'empresària i, a causa del mal temps, va decidir agafar un taxi que els va portar a la Milla d'Or.

En arribar a aquesta exclusiva zona de la capital, Carmen Lomana i Jesús Arroyo van ser vistos baixant del vehicle davant de la botiga de Fendi. Ell es va encarregar de sostenir el paraigua mentre la socialité avançava del braç del seu acompanyant, mentre feien un passeig sota la pluja.

Surten a la llum unes reveladores imatges de Carmen Lomana amb Jesús Arroyo passejant per Madrid

Un cop dins de la botiga, Carmen Lomana i Jesús Arroyo van recórrer l'establiment, examinant les últimes propostes de la firma i prenent nota de les últimes tendències.

No obstant això, atès que el mal temps persistia, van optar novament per agafar un taxi, però aquesta vegada amb destinació a una joieria propera. Allà, la socialité va tenir l'oportunitat d'observar diverses peces de joieria fins que finalment en va triar una, sempre sota l'atenta mirada del seu acompanyant.

A jutjar per aquestes imatges, no hi ha cap dubte que Carmen Lomana ha tornat a recuperar la il·lusió en l'amor. I és que, tot i que sempre ha mantingut la seva vida sentimental en un segon pla, ara ha decidit no amagar-se més.

La socialité ha estat vista en diverses ocasions juntament amb Jesús Arroyo, un conegut consultor d'estratègia i comunicació de Madrid, amb qui ha començat una relació discreta però prometedora.

Diverses fonts asseguren que Carmen Lomana i la seva nova il·lusió es van conèixer en un dinar entre amics a l'exclusiu restaurant Fortuny de Madrid.

Des d'aquella trobada, la seva connexió ha anat enfortint-se, fins al punt que ja no tenen cap problema a mostrar-se junts en públic. Tant és així que una de les seves últimes aparicions va ser en una correguda de toros a València.