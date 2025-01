Estupor amb la confessió que Carmen Lomana ha fet sobre el seu pare a 'Espejo Público'

Carmen Lomana ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera confessió personal que acaba de compartir a Espejo Público. Amb gran generositat, la socialité no ha tingut cap problema a parlar sobre les amenaces que va rebre el seu pare per part de la banda ETA.

Aquest matí, la col·laboradora de televisió ha acudit al plató d'aquest conegut matinal d'Antena 3 per promocionar el seu darrer llibre. En ell, ha relatat alguns dels episodis més destacats de la seva vida, entre els quals es troben les seves primeres relacions íntimes amb un home.

Tanmateix, després d'explicar amb humor aquest passatge de la seva vida, Carmen Lomana ha adoptat un to més seriós per parlar sobre un dels moments més durs de la seva família. I és que, tal com relata a la seva biografia, el seu pare va rebre “les amenaces de la banda terrorista ETA”.

Per posar en context als televidents, Espejo Público ha rescatat un dels fragments en què la socialité desvela com va viure ella aquests anys de por i incertesa.

“El meu pare, precisament, estava amenaçat per la banda terrorista ETA… Alguna vegada vam patir algun ensurt en carn pròpia”, assegura Carmen Lomana en el seu impactant relat.

Carmen Lomana sorprèn amb una confessió sobre el seu pare a Espejo Público

A continuació, Espejo Público ha compartit amb tota la seva audiència un dels relats més esgarrifosos que ha inclòs Carmen Lomana al seu llibre. En ell, la socialité relata amb tot luxe de detalls l'assalt que van viure ella i el seu marit fa anys:

“En una ocasió, ens van entrar a Tellagorri amb nosaltres dins… La por que tota persona amb xalets té. Jo dormia, però en Willy s'havia aixecat al bany… Va sentir sorolls provinents del saló, per la qual cosa va baixar a veure què podia ser”.

Un cop allà, el marit de Carmen Lomana “va descobrir un individu que li apuntava al pit amb una escopeta. «Obri o disparo!», deia l'individu des de l'altre costat”. Tanmateix, Guillermo es va negar “rotundament”.

“De sobte es va fer el silenci total. Vaig trucar a la policia des de la meva habitació i els vaig dir: «Escolti, crec que al meu marit l'han matat perquè he sentit uns crits horribles i ara no sento res». Em vaig ficar al vestidor i em vaig tirar a terra mentre em tirava tota la meva roba a sobre… Si venien, no volia que em veiessin”.

Després de conèixer aquest esgarrifós episodi, Carmen Lomana ha volgut deixar una cosa molt clara. I és que, encara que ella va ser víctima d'aquest assalt, era el seu pare qui estava amenaçat per la banda terrorista ETA.

“A qui van amenaçar va ser al meu pare, però és clar que et marca. Hi va haver una època en què jo anava pel carrer i mirava pels costats per si notava que algú anava darrere meu”.

A més, Carmen Lomana ha assegurat que “a Sant Sebastià, en l'època horrorosa, he vist com mataven davant meu un senyor… Com ens despertàvem amb sorolls de pistoles”.

Tanmateix, i encara que amb el temps li va passar la por, la socialité ha confessat que, durant una temporada, “estava molt espantada” per la preocupant situació del seu pare.