Carmen Lomana frena 'D Corazón' amb un missatge cridaner per a Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana ha acudit avui a D Corazón per exercir com a col·laboradora, una cosa que fa habitualment. No obstant això, s'ha convertit en protagonista del programa perquè li ha enviat un missatge cridaner a Ágatha Ruiz de la Prada.

Si ha sorprès aquest comentari, que ha frenat el format, és perquè ve a intentar tancar la guerra que mantenen oberta des de fa anys. Guerra que s'ha recruat últimament per nous intercanvis de lloances entre elles.

El llarg conflicte mediàtic entre Carmen Lomana i Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana i Ágatha Ruiz de la Prada, malgrat haver estat amigues, mantenen des de fa temps una batalla campal públicament. D'aquí que s'han dedicat paraules molt dures. La primera ha titllat la dissenyadora de vendre nuvis i ruptures per diners, alhora que aquesta li ha respost burlant-se d'altres coses com l'edat.

Sobre aquesta guerra, la col·laboradora de D Corazón ha estat preguntada avui al respecte. El primer que ha dit ha estat: “És ella la que va començar a parlar malament de mi, però té el do de donar-li la volta i semblar que soc la dolenta”. Al que Anne Igartiburu, la presentadora, li ha respost: “I tu el que et preguntin i responguis aquestes coses que dius”.

Després, Carmen ha aprofitat per deixar de manifest com va sorgir aquesta guerra entre elles. Així, ha explicat: “La primera que es va asseure en un plató fa tres anys, a Sálvame Deluxe, va ser ella per dir que em destrossaria”.

“Em va conèixer l'any 1981 perquè vaig venir a veure quin tipus de roba feia i era una altra Ágatha, més divertida, diferent. Jo per a ella sempre vaig ser un exemple a seguir, va venir a casa meva de Sant Sebastià i li va encantar tot, el meu marit, i després em preguntava contínuament quan vaig començar als mitjans”.

L'inesperat missatge de Carmen Lomana a D Corazón a Ágatha Ruiz de la Prada

Durant la seva participació en el programa D Corazón, Carmen Lomana ha sorprès l'equip i els espectadors. Ho ha fet amb un missatge dirigit a Ágatha. En lloc de continuar amb la tònica d'enfrontament, ha optat per un to conciliador, manifestant el seu desig de posar fi a la disputa.

Així, ha dit: “Això em sembla una ximpleria, perquè som dues senyores. Estar llavors amb aquesta guerra, el que havíem de fer ja és deixar de parlar una de l'altra. Estic cansada, a mi m'afecta, he estat tota la setmana amb l'esquena i el coll rígid”.

Al que ha afegit: “Que es dediqui al que fa realment bé, que és aquesta forma de crear vestits i estils de roba. Tot això ho ha fet molt bé”.

El gest de Carmen Lomana no ha deixat indiferent a ningú. Alguns consideren que aquest pas podria ser l'inici d'una reconciliació entre ambdues figures. Mentrestant, altres es mostren escèptics, recordant els nombrosos desacords passats.

Per ara, l'ex de José Manuel Díaz-Patón no ha emès una resposta pública al missatge de la col·laboradora. No obstant això, en declaracions anteriors, la dissenyadora ha deixat clar el seu descontentament amb la socialité, arribant a afirmar que li causa rebuig. Però potser ha arribat el moment d'enterrar la destral de guerra.