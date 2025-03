Carmen Lomana per fi desvela a 'Y ahora Sonsoles' si realment té nòvio

Carmen Lomana ha desvelat al programa Y ahora Sonsoles el misteri sobre la seva vida sentimental. Carmen Lomana s'ha assegut al plató de l'espai televisiu per parlar sobre el misteriós senyor amb el qual se l'ha vista els últims dies. Carmen Lomana ha sorprès a tothom al plató després de confessar en directe si realment té parella o no.

Es tracta de Jesús Arroyo, un entrenador en estratègia i mentalitat. No és la primera vegada que l'acompanya en esdeveniments importants. Encara que fa poc l'hem pogut veure juntament amb Carmen a les Falles de València.

Durant l'entrevista, Carmen ha explicat com es van conèixer. "Portem molt poc coneixent-nos. Ens vam conèixer en un dinar d'amics a Fortuny i vam començar a veure'ns més a partir d'ARCO", ha confessat.

Carmen Lomana desvela a Y ahora Sonsoles si està enamorada

No obstant això, ha volgut aclarir que segueix soltera. "No estic enamorada, però és un home molt agradable, fins al punt que quan no estic amb ell, el trobo a faltar", ha revelat.

La relació entre ambdós ha despertat molt interès. Carmen ha assenyalat que encara és molt aviat per parlar d'una relació seriosa: "Estic feliç d'anar coneixent-lo a poc a poc", ha assegurat.

Quant al seu recent viatge a València, ha desmentit qualsevol rumor sobre convivència. "Hem dormit cadascú a la nostra habitació, al mateix hotel", ha aclarit.

Tots els companys de Carmen Lomana han quedat sorpresos davant la seva sinceritat sobre el seu amic especial. Sembla ser que Carmen Lomana vol anar a poc a poc i vol conèixer bé Jesús abans de començar una relació amb ell.

Carmen Lomana ha confessat a Y ahora Sonsoles si realment coneix bé el seu nou amic

Sobre Jesús Arroyo, Carmen ha donat més detalls: "Ell és més jove que jo, crec que té 53 anys. Va estar casat deu anys i no té fills", ha explicat. Amb aquestes declaracions, ha deixat clar que coneix bé el seu nou amic i que comparteixen una bona connexió.

Les paraules de Carmen han esvaït dubtes. Ha confirmat que no té nòvio, però ha admès que està molt il·lusionada amb Jesús.

"És una persona meravellosa, em fa sentir bé i gaudeixo molt de la seva companyia", ha conclòs. La seva confessió ha deixat entreveure que la relació entre ambdós podria evolucionar amb el temps. Per ara, Carmen prefereix viure el moment i gaudir d'aquesta bonica amistat especial.