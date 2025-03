Comunicat urgent de María José Campanario, dona de Jesulín: 'Suficient càstig'

María José Campanario ha compartit un missatge on parla de la venjança i de com reaccionar davant aquells que només volen fer-li mal: amb el silenci. “Veig les seves vides, les seves batalles i entenc que el món ja els ha donat prou càstig”, opina l'esposa de Jesulín.

Durant més de dues dècades, l'odontòloga ha estat el blanc de ferotges crítiques que han marcat el seu matrimoni amb l'extorero. Si abans aquestes arribaven des dels platós de televisió, ara les xarxes socials han pres el relleu i María José continua patint-ho. Davant aquesta situació, ha arribat a la conclusió que el millor és “seguir endavant”, sense entrar en guerres ni en disputes.

María José Campanario comparteix un comunicat a les xarxes socials

María José Campanario torna a estar d'actualitat després de confirmar-se el seu fitxatge per El Desafío. L'esposa de Jesulín segueix els passos del seu marit i s'enfrontarà a reptes que posaran a prova la seva resistència i habilitat. Amb aquest ressorgiment televisiu, María José ha experimentat de nou què és estar en el focus mediàtic i les conseqüències que això comporta.

Malgrat haver conviscut gran part de la seva vida amb les crítiques, Campanario ha esclatat. Aquesta vegada ho ha fet mitjançant un comunicat on parla de la venjança i de com respondre davant els que només volen fer mal. La mare de Julia Janeiro comença confessant les ganes que té de respondre, fent seves unes paraules de Sandra Bullock.

“Hi ha moments en què la temptació de respondre amb la mateixa moneda és forta”, comença dient. No obstant això, per a Campanario el millor és reaccionar amb el silenci i la indiferència. “Veig les seves vides, les seves batalles i entenc que el món ja els ha donat prou càstig”, subscriu María José.

La dona de Jesulín no ha volgut confessar a qui va dirigit el seu comunicat, però sí que deixa clara la seva postura a partir d'ara. No pensa respondre a les crítiques amb més insults i, en el seu lloc, prefereix fer el desentès i mirar cap a un altre costat. “Al final, cadascú dona el que porta dins, jo trio no tornar el mal, sinó seguir endavant”, sentencia.

L'esposa de Jesulín de Ubrique comença una nova etapa

La dona de Jesulín ha fet creu i ratlla i està decidida a seguir la seva vida sense fer cas a les crítiques. Després de més de 20 anys en el focus mediàtic sent el blanc dels seus enemics, la seva decisió és no respondre.

No sempre ha estat així. Abans que patís una mena de retir mediàtic, María José es va enfrontar als mitjans en més d'una ocasió. Si bé ho va fer mitjançant demandes que ha anat guanyant a aquells que van atemptar contra els seus drets.

Ara la situació és ben diferent i l'univers 2.0 ha obert les portes a persones que utilitzen l'anonimat per fer mal. Qualsevol persona pot escriure un comentari nociu que arriba directament al seu destinatari sense cap mena de conseqüència.

María José pateix això diàriament al seu perfil i en més d'una ocasió ho ha denunciat públicament. Sense anar més lluny, fa uns dies va compartir una sèrie de missatges que va rebre on criticaven la seva filla Julia. Campanario no s'ho va pensar i va defensar Julia, denunciant alhora l'assetjament del qual ella i la seva família són víctimes diàriament.

Ara, la reacció és diferent i la dona de Jesulín ha optat per no entrar en guerres ni disputes amb els seus haters. En el seu lloc, prefereix respondre amb el silenci i la indiferència, marcant així l'inici d'una nova etapa en la seva vida.