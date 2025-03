El príncep Harry hauria rebut un missatge urgent del seu pare, el rei Carles III.

La salut de Carlos III s'està deteriorant ràpidament, i el monarca està cada cop més conscient que el temps se li acaba. Segons avança En Blau, el rei podria no viure més d'un any a causa de la seva greu malaltia. En les seves últimes setmanes, un dels majors desitjos de Carlos III és veure els seus néts, Archie i Lilibet, abans que mori.

La relació amb el seu fill Harry ha estat tensa des que, el 2020, els ducs de Sussex van decidir apartar-se de la vida pública de la Família Reial britànica. Des de llavors, la relació entre el príncep Harry i la resta de la família ha estat complicada, plena de conflictes i diferències. No obstant això, ara, amb la salut de Carlos III en declivi, el rei ha decidit intentar reconstruir els llaços amb el seu fill i els seus néts.

Un desig de reconciliació

Carlos III ha insistit en diverses ocasions al seu fill Harry perquè porti els seus fills, Archie i Lilibet, a Londres. Aquest és un desig que el rei no ha deixat d'expressar. Segons fonts properes a la Família Reial, avança En Blau, el monarca sap que els seus dies són limitats.

De fet, aquesta podria ser la seva última oportunitat. Veure els seus néts abans de la seva mort s'ha convertit en una necessitat, no només per a ell, sinó també per sanar velles ferides dins de la família.

Meghan Markle, un obstacle?

No obstant això, un dels majors obstacles perquè Carlos III vegi els seus néts és Meghan Markle, la dona del príncep i mare d'Archie i Lilibet. Segons El Nacional, Meghan ha mantingut una postura ferma sobre la protecció dels seus fills, evitant que estiguin exposats a la Família Reial.

La duquessa considera que l'entorn dins de la monarquia britànica, ple de disputes i envoltat d'escàndols, no és adequat per al benestar d'Archie i Lilibet. En diverses entrevistes, Meghan Markle ha assenyalat que no permetrà que els seus fills s'exposin al que ella descriu com un “entorn tòxic”.

Un acostament familiar?

L'acostament que Carlos III espera amb el seu fill Harry i els seus néts sembla cada cop més incert. Les diferències entre Meghan Markle i la Família Reial continuen sent un obstacle important. Malgrat les peticions del rei, no està clar si Harry podrà complir amb el seu desig de veure els seus fills a Londres.

Mentrestant, Carlos III continua lluitant amb la seva malaltia i amb el pes de les tensions familiars. A mesura que els seus dies es redueixen, el monarca busca recuperar alguna cosa del que s'ha perdut, encara que els camins cap a la reconciliació continuen sent complicats.