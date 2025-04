Gir de 180º: es confirmen tots els rumors de la reina Letícia i la infanta Sofia

Falten pocs dies perquè la família reial celebri un dels esdeveniments més destacats que tindran lloc aquest any. El pròxim 29 d'abril la infanta Sofia assolirà la majoria d'edat, una data molt destacada a la qual cal sumar la graduació de la filla dels reis. Sens dubte dues dates clau que la reina Letícia, a diferència del rei i la princesa Leonor, té clar que estarà molt present.

A punt de concloure els seus estudis a l'Atlantic College, la infanta Sofia es convertirà en protagonista de dos moments molt importants en la seva vida. Com ja va fer Leonor fa poc més d'un any i mig, Sofia bufarà les espelmes del seu 18 aniversari.

No obstant això, serà destacada l'absència de Leonor per trobar-se a bord del vaixell Juan Sebastián Elcano. Tot i així, la dona de Felip VI farà el possible perquè la seva filla celebri aquesta data de la millor manera possible.

La dona de Felip VI serà qui estigui al costat de Sofia en el seu dia més assenyalat

El cert és que l'aniversari de Sofia serà molt diferent del de Leonor. Recordem que la filla gran dels reis va celebrar el seu 18 aniversari amb actes institucionals i privats. Entre ells el jurament de la Constitució en una sessió solemne del Congrés dels Diputats i el Senat.

Aquell 31 d'octubre de 2023 Leonor va tenir ocasió de celebrar una festa familiar privada al Palau d'El Pardo. Un esdeveniment que previsiblement no es podria repetir amb motiu de l'aniversari de Sofia. Una data en què la jove estarà a l'internat on cursa segon de batxillerat.

Serà a l'estiu quan la infanta pugui celebrar en família la seva majoria d'edat. Llavors podrà bufar en privat les espelmes del seu 18 aniversari juntament amb els seus pares i la seva germana.

L'aniversari de la infanta Sofia no tindrà res a veure amb el de la princesa Leonor

Pocs dies després arribarà la graduació de la neta menor dels emèrits. Tenint en compte les informacions publicades fins a la data, és possible que només la reina Letícia sigui testimoni del moment en què la infanta rebi el seu diploma de batxiller. Ni el seu pare, el rei Felip, ni Leonor podran estar presents en tan destacada data.

La filla petita dels reis finalitzarà d'aquí a molt poques setmanes la seva estada al citat internat gal·lès amb una cerimònia que donarà pas a l'inici de la seva etapa universitària. Un moment feliç i agredolç pel pes de les absències que està programat per al pròxim 24 de maig.

La reina Letícia des de sempre ha demostrat el seu compromís en moments decisius de la vida de les seves filles. Així, la graduació de la infanta Sofia no serà una excepció i la dona del cap d'Estat serà l'únic membre de la família reial que acompanyi la jove. Una circumstància que posa de manifest el compromís de la dona de Felip VI amb la seva família més enllà dels actes oficials.