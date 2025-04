Ningú esperava l'últim de Pep Guardiola i Cristina Serra després de la seva separació

Barcelona no és només escenari de gols, rodes de premsa i victòries esportives. De vegades, també ho és d'històries íntimes que transcorren lluny del focus, en mansions discretes de Pedralbes i passejos entre Collserola i el mar.

D'aquesta manera, la relació entre Pep Guardiola i Cristina Serra ha tornat a convertir-se en el centre d'atenció. No per escàndols ni titulars estridents, sinó per la possibilitat, encara latent, d'una reconciliació.

Gir inesperat en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra

Així ho han revelat al podcast En Blau VIP, presentat per Marc Leirado, en una entrega que ha remogut els fonaments de la premsa rosa. Segons va explicar Maria Lapiedra, col·laboradora del programa, la parella no hauria tancat definitivament el capítol del seu matrimoni.

Tot el contrari: s'estan donant una segona oportunitat. I no és un intent menor. Malgrat que Pep Guardiola resideix a Manchester a causa del seu compromís contractual amb el City, on ha renovat com a entrenador fins al 2025, el seu cor sembla seguir instal·lat a Barcelona.

Cristina Serra, per la seva banda, roman a la ciutat comtal juntament amb la seva filla menor, Valentina, a la luxosa residència familiar de Pedralbes. Lluny de viure una separació definitiva, la parella ha estat vista compartint sostre aquests dies d'abril, durant la Setmana Santa.

Un detall no ha passat desapercebut

Un dels detalls més reveladors ha estat la constatació que ambdós conserven i llueixen les seves aliances matrimonials. No és només Guardiola qui manté l'anell visible a les banquetes de la Premier League; també Cristina segueix portant la seva aliança en públic.

Un fet que podria interpretar-se com un símbol que el vincle no està trencat del tot. A més, segons fonts properes citades pel programa, Guardiola hauria fet un compromís concret amb la seva esposa: viatjar cada setmana des de Manchester a Barcelona.

Una promesa que intenta pal·liar la distància imposada pels compromisos professionals i reconstruir, pas a pas, la seva relació. Encara que es trobi en una etapa de pausa i replantejament, tot indica que ambdós segueixen apostant per preservar el vincle que els uneix.

En temps on tot sembla efímer, l'intent de reconstrucció d'aquesta parella és gairebé una raresa. Guardiola i Serra, coneguts per la seva discreció, demostren que hi ha relacions que, fins i tot quan semblen perdudes, poden tenir encara una jugada per fer.