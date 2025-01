Arriba la felicitat a casa de Raphael i Natalia Figueroa: ja està tot confirmat

Raphael segueix endavant amb el tractament indicat pels seus metges després de rebre l'alta hospitalària el passat 27 de desembre. El cantant, que es va veure obligat a cancel·lar diversos concerts de la seva gira americana, ha vist ara com s'ha confirmat una notícia que l'omple de felicitat. El nom de l'artista apareix a la llista de participants del Concert Music Festival 2025, que se celebrarà durant els mesos de juliol i agost.

Un festival que tindrà lloc al Poble Mariner de Sancti Petri a Chiclana de la Frontera, Cadis, i el cartell del qual compta amb destacats artistes nacionals i internacionals.

En concret, està previst que l'intèrpret de Yo soy aquel pugi a l'escenari el dissabte 12 de juliol. Una actuació que segur els seus incondicionals esperen amb gran il·lusió. Amb tot, caldrà esperar que l'evolució del cantant sigui favorable per confirmar que de nou es posa davant d'un micròfon.

Raphael té prevista una actuació al juliol a Chiclana de la Frontera

Cal recordar que a la web de Raphael és possible adquirir entrades per als seus pròxims concerts. El marit de Natalia Figueroa es va veure obligat a cancel·lar les actuacions programades per a principis de 2025 als Estats Units, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico i Mèxic.

No obstant això, està disponible l'opció d'assistir a la seva gira nacional, la primera actuació de la qual serà al mes de maig a Elx. A continuació, les següents parades serien les places de toros d'Almeria i Albacete. Poc després la gala Starlite de Marbella, en la qual Raphael ja ha estat present en altres ocasions.

El jiennenc, que porta sis dècades dedicant-se al que més li agrada, ha vist per ara interrompuda la seva carrera musical. No obstant això, a la vista de les últimes informacions, tot apunta que Raphael tornarà a posar veu a les seves cançons.

Cal recordar que l'artista ja ha mostrat el seu malestar amb el fet d'haver de veure's apartat del seu públic.

L'andalús no té intenció alguna de retirar-se. "Li puc jurar que jo no em retiraré mai", reconeixia en una entrevista en ser preguntat si es planteja deixar de cantar. Raphael té clar que vol seguir dedicant-se al que més l'apassiona.

Raphael desitja amb forces poder pujar de nou a un escenari

L'únic cantant hispà amb un disc d'urani per la venda de més de 50 milions de discos vol seguir en actiu.

Paloma Barrientos recordava la passada setmana a TardeAR que "Raphael té el seu estudi a casa seva". Un espai que li permet al cantant seguir amb la seva música preparant-se per a quan pugui reunir-se de nou amb els seus seguidors.

El passat 26 de desembre els metges de l'Hospital 12 de Octubre de Madrid, centre en el qual va romandre internat el cantant, van confirmar el seu diagnòstic. "Limfoma cerebral amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre". Només queda esperar que la seva evolució sigui favorable i pugui complir el seu somni de complir amb els seus compromisos professionals.