El veritable estat de Raphael, segons l'entorn del cantant: 'Té una…'

Tres setmanes després que Raphael hagi rebut l'alta hospitalària, una persona del seu entorn ha revelat quin és el seu veritable estat de salut. A través de la seva última entrevista, Paloma San Basilio ha estat molt clara al respecte: “Té una força brutal i té molta il·lusió per viure”.

Va ser el passat 17 de desembre quan es van encendre totes les alarmes al voltant del marit de Natalia Figueroa. I tot en confirmar-se que havia hagut de ser ingressat després de patir un accident cerebrovascular mentre gravava l'especial de Nadal de La Revuelta.

No obstant això, no va ser fins deu dies després quan l'equip mèdic de l'Hospital 12 de Octubre va revelar què és el que realment li havia succeït a Raphael. “Presenta un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre”, van assegurar en el seu informe.

A més, van confirmar que el cantant anava a “continuar de forma ambulatòria” amb el tractament, motiu pel qual s'ha vist obligat a cancel·lar la seva última i esperada gira musical. Des de llavors, diverses persones del seu entorn han anat revelant algunes dades sobre el seu actual estat de salut.

Ara, l'última a trencar el seu silenci ha estat l'artista Paloma San Basilio. Amb motiu del seu comiat dels escenaris, la cantant li ha concedit una entrevista a la revista Pronto.

Durant la seva xerrada, la companya de Raphael ha parlat, entre altres coses, sobre la seva gira de comiat, Gracias Tour. Esdeveniment musical que arribarà al nostre país el 5 de juny i que tindrà lloc a l'Universal Music Festival 2025.

No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb el de Linares. Paloma San Basilio no ha volgut deixar passar l'ocasió per revelar quin és l'estat del seu estimat company. “És una persona que té una força brutal i que té molta il·lusió per viure”.

Paloma San Basilio aclareix quin és el veritable estat de Raphael

En un moment de l'entrevista, la periodista del citat mitjà de comunicació li ha preguntat a Paloma San Basilio pel tracte que manté amb els seus companys de professió. Moment en què, com era d'esperar, el nom de Raphael no ha trigat a sortir a la palestra.

Després de deixar al descobert la bonica amistat que ha forjat amb ell i amb altres artistes, com Emilio José o José Luis Perales, la cantant li ha dedicat unes boniques paraules a Raphael. Moment en què ha deixat al descobert el seu veritable estat anímic:

“És admirable. Jo he parlat amb Natalia i, bé, la veritat és que és admirable com ho està prenent, amb unes ganes que té, com ho està superant, ella també”.

A més, no ha tingut cap problema a assegurar que Raphael “és una persona que té una força brutal”. “Té molta il·lusió per viure i per tot el que fa. I jo crec que això és importantíssim”, ha afegit a continuació.