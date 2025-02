Preocupació per la infanta Cristina i Joan Carles I: ha passat una cosa molt trista

Una gran preocupació envaeix la infanta Cristina i Joan Carles I: ha mort el cap de la infanta i amic de l'emèrit. Aquest succés trist ha portat a Cristina i al seu pare a compartir el dolor davant l'últim adeu a Aga Khan IV. El líder dels ismaelites va conèixer Joan Carles quan eren nens i la seva amistat s'ha mantingut en el temps.

Tant és així que va ser ell qui va ajudar la infanta Cristina després de sortir a la llum pública el cas Nóos. Per fugir de la repercussió mediàtica, la Fundació La Caixa la va enviar a Ginebra per treballar a la Fundació Aga Khan. Ara, Cristina i el seu pare ploren la pèrdua d'una de les persones més rellevants en les seves vides.

La infanta Cristina i Joan Carles I fan saltar les alarmes

La infanta Cristina i Joan Carles I es troben travessant un moment molt delicat i trist. El passat dimarts, 4 de febrer, una inesperada notícia va sacsejar les seves vides omplint-les d'una profunda i compartida commoció.

El succés trist que ha tingut lloc en les vides de la infanta Cristina i Joan Carles ha estat la mort d'un gran amic. Concretament del príncep Karim Al Hussaini, conegut com Aga Khan IV, líder dels musulmans ismaelites. Khan va morir a Lisboa a l'edat de 88 anys després d'una vida dedicada a ajudar al desenvolupament i a les persones desfavorides.

Per conèixer el nexe que uneix el multimilionari amb Joan Carles i la infanta Cristina ens hem de remuntar al passat. L'emèrit el va conèixer en la seva infància quan van coincidir a l'escola suïssa Le Rosey juntament amb altres membres de la reialesa. Allà van forjar una amistat que s'ha mantingut intacta al llarg dels anys.

Aquesta li va valer a la infanta Cristina per eludir l'assetjament mediàtic que es va produir després el cas Nóos. La família Urdangarin-Borbó es va traslladar un temps als Estats Units, però gràcies a la intercessió de Joan Carles van canviar de destí.

Llavors el rei no va dubtar a fer servir la seva amistat amb Khan perquè li oferís un lloc a la seva fundació. D'aquí que Obra Social La Caixa li oferís a la infanta feina a Ginebra, concretament a la Fundació Aga Khan. D'aquesta manera, Cristina es va mudar a la capital suïssa mentre Iñaki es quedava a Barcelona batallant per la seva situació legal.

La infanta Cristina i Joan Carles I ploren la pèrdua d'un gran amic

Durant l'estada de la infanta Cristina a Suïssa, Khan es va convertir en un suport fonamental per a ella. No en va, era la filla d'un dels seus millors amics i va vetllar perquè la seva estada a Ginebra fos tan tranquil·la com sigui possible.

Gràcies a això, va poder allunyar-se del soroll mediàtic i proporcionar-los als seus fills una aparent calma. L'ajuda de l'imam musulmà no va caure en sac foradat, ja que tots els fills de la infanta Cristina es van adaptar perfectament a Ginebra. També ella, qui, avui dia, continua vivint a cavall entre Suïssa i Espanya.

Per part de Joan Carles I, la tristesa que l'embarga en aquests moments és preocupant. Acaba de perdre un dels seus millors amics i una peça fonamental de la seva cadena de contactes. La seva mort l'ha agafat a milers de quilòmetres d'ell i es desconeix si assistirà o no al funeral.

S'espera que el seu comiat sigui multitudinari, ja que la tasca de Khan va arribar a milers de persones. Va emprar la seva herència milionària a ajudar els altres i va començar una tasca filantròpica que va saber combinar amb l'empresarial. Sens dubte, una trista notícia per a la infanta Cristina i Joan Carles I, però també per a la comunitat ismaelita.