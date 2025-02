La confessió de Carlota Olcina que podria fer un gir de 180º a 'Com si fos ahir'

Els embolics sentimentals i les tensions laborals tornen a ser protagonistes a Com si fos ahir. El nou episodi de la sèrie porta amb si malentesos, desconfiança i relacions que trontollen. Entre elles, destaca la trama de la Cristina, interpretada per Carlota Olcina.

I és que el personatge s'enfronta a la difícil tasca de convèncer la Gemma que entre ella i el Toni no hi ha res. Es refia realment de la seva amiga o segueix pensant que entre ells hi ha alguna cosa més?

Carlota Olcina es veu obligada a donar explicacions

La Gemma segueix amb la mosca darrere l'orella. Encara que la Cristina li assegura que la seva relació amb el Toni no ha traspassat la frontera de l'amistat, els dubtes segueixen presents. La conversa està marcada per la tensió, i la resposta de la Gemma no és tan clara com a la Cristina li agradaria.

D'altra banda, la Naiara es retroba amb el Jess, però el noi actua com si no la conegués. Aquesta actitud desperta les sospites de la Naiara, que decideix investigar pel seu compte. Tot i que li asseguren que el Jess és un bon noi, el seu instint li diu el contrari.

La jove no es queda de braços plegats i opta per espiar-lo. Mentrestant, el Salvatore segueix sumant aliats en el seu projecte de la pizzeria. En aquesta ocasió, aconsegueix que la Cati s'involucri més en la inauguració del local.

No obstant això, no li fa gens de gràcia a l'Agustí, que comença a veure el Salvatore com una amenaça. La seva presència i el seu carisma semblen estar guanyant terreny, i l'Agustí tem que acabi per desplaçar-lo del tot.

La Cèlia, preocupada per la reacció d'en Víctor

En l'àmbit professional, la Cèlia s'enfronta a un nou repte en assumir un dels clients d'en Víctor. Tot i que és una oportunitat interessant per a ella, no pot evitar preocupar-se per com reaccionarà el seu company.

Aquest episodi de Com si fos ahir torna a posar sobre la taula els conflictes personals i laborals que mantenen enganxats als espectadors. Amb secrets, sospites i enfrontaments, la sèrie segueix explorant les emocions i els dilemes dels seus personatges.

D'aquesta manera, deixa a l'aire preguntes que només el temps podrà resoldre. Sigui com sigui, no hi ha dubte que aquesta nova entrega de la ficció catalana promet deixar l'audiència de la televisió pública de Catalunya amb la boca oberta.