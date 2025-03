Enrique Ponce, Ana Soria i la gran notícia que molts estaven esperant: ja és oficial

Enrique Ponce i Ana Soria ja fa gairebé cinc anys que gaudeixen d'una relació que, en els seus inicis, va estar envoltada de polèmica. El torero, casat amb Paloma Cuevas i pare de les seves filles, va sorprendre tothom en revelar-se que s'unia sentimentalment a una estudiant de Dret. Ara, quan el seu vincle sentimental és més estable que mai, es confirma que la parella haurà de fer front a un inconvenient el dia que contreuen matrimoni.

Des de fa temps s'especula amb quan es produirà l'esperat enllaç entre el valencià i l'almerienca. Si bé no ha transcendit la data exacta, la veritat és que molts creuen que serà aquest any quan es converteixin en marit i muller. Amb Ponce ja retirat dels toros, és possible que 2025 sigui l'any triat per dur a terme aquest tràmit.

Ana Soria i Enrique Ponce no podran formalitzar la seva relació amb un casament religiós

Dani Carande ja avançava fa alguns mesos a Y Ahora Sonsoles, que el casament serà civil. Tot i que tots dos són molt creients, l'enllaç no podrà ser religiós. El torero no compta amb la nul·litat eclesiàstica del seu matrimoni amb Paloma Cuevas, amb qui es va casar en una cerimònia celebrada l'octubre de 1996 a la catedral de València.

Si bé no podran complir el seu desig de casar-se per l'església, el que sí sembla segur és que el casament tindrà lloc a Almeria. Serà la terra natal de la núvia on la parella es doni el ‘sí, vull’ davant dels seus familiars i amics, testimonis fins ara de la seva relació.

A finals de 2024 es van desfermar molts rumors quan Enrique Ponce i la seva xicota van fer un viatge a Mèxic. A la seva tornada, alguns paparazzis es van adonar que l'Ana portava un anell. Aleshores van sorgir els dubtes sobre si el torero li hauria lliurat a la seva parella una joia en senyal del seu compromís.

La parella podria estar preparant el seu enllaç per als pròxims mesos

Si bé ells no van confirmar ni desmentir aquesta informació, la veritat és que els rumors sobre el seu enllaç continuen sonant amb força.

Encara que Enrique Ponce i Ana Soria han preferit no entrar en els detalls del seu casament, persones del seu entorn sí han donat algunes pistes. “Enrique va dir que podria haver-hi casament quan ell es retiri definitivament dels toros. I aquest any és el de la seva retirada definitiva”, va comentar una font propera a l'ex de Paloma Cuevas.

A més, cal recordar que el torero manté una relació excel·lent amb els seus sogres i amb el seu cunyat. Està completament integrat en l'entorn d'Ana, per la qual cosa no hi haurà cap problema quan finalment formalitzin la seva història. Només queda esperar per saber si serà en aquests pròxims mesos quan la parella, un cop que Ponce ha tancat els seus compromisos professionals, contreu matrimoni.