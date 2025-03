Gir de 180° en la vida d'Ana Soria i Enrique Ponce: ningú ho pot creure

Ana Soria ha demostrat una vegada més com d'important és Enrique Ponce a la seva vida. La jove no va dubtar a acompanyar el torero en un dels moments més significatius de la seva carrera: el seu comiat de les places de toros. Encara que el que més ha sorprès ha estat el gir de 180° que ha fet la vida d'Ana Soria després de la retirada d'Enrique Ponce: Puja contingut a les seves xarxes.

La seva retirada de les places de toros de Mèxic va marcar la fi d'una era. Un país on Ponce ha collit innumerables èxits i que ocupa un lloc especial al seu cor.

Soria sabia com d'emotiu seria aquest adeu per a la seva parella. Per això, sense pensar-ho dues vegades, va agafar un avió i va travessar l'Atlàntic. Així, Ana Soria va demostrar com de molt sent per Enrique Ponce, demostrant que està al seu costat en els moments més importants de la seva vida.

Gir de 180° en la vida d'Ana Soria i Enrique Ponce

La seva presència a Mèxic va ser discreta, però significativa. Va ser-hi, donant suport en silenci, sent testimoni d'aquell últim passeig. Un gest que evidencia el profund amor i compromís que sent pel torero.

Al seu retorn a Espanya, la parella va mantenir un perfil baix. A l'aeroport de Madrid se'ls va veure junts, però sense ostentacions ni declaracions. No obstant això, el que ningú esperava era el detall que Ana Soria tindria amb Enrique Ponce dies després.

Amb la ressaca emocional d'aquest viatge encara present, Soria va sorprendre tothom a les seves xarxes socials. Va publicar un emotiu vídeo d'Enrique Ponce torejant. Un gest totalment inesperat, ja que la jove no sol ser molt activa als seus perfils digitals.

El vídeo va generar una gran reacció entre els seus seguidors. Ningú imaginava que compartiria quelcom tan especial. I és que Ana ha demostrat amb aquest gest que la seva vida ha canviat per sempre, abans es mantenia allunyada del focus i ara puja contingut a les xarxes socials.

Ana Soria és el pilar fonamental d'Enrique Ponce

Ana Soria ha volgut compartir amb aquest gest que sent orgull i admiració per Enrique Ponce. També de felicitat pel nou rumb que prendrà la seva relació després de l'adeu a les arenes.

Encara que cap dels dos ha confirmat plans de casament, els rumors no deixen de créixer. El seu cercle més proper assegura que aviat podrien sonar campanes.

Amb aquest gest, Ana Soria ha deixat clar el que sent. Ponce, després d'una trajectòria llegendària, es prepara per a una nova etapa. I ella està disposada a estar al seu costat en cada pas.